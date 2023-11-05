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الرياضة

الفرق التكتيكية تدشن دورتها الخامسة 3 فبراير

الفرق التكتيكية تدشن دورتها الخامسة 3 فبراير
5 نوفمبر 2023 14:30

 
دبي (الاتحاد)
بتوجيهات معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي إقامة النسخة الخامسة من تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2024، في الفترة الممتدة بين 3 و7 من شهر فبراير المُقبل، وذلك بعد النجاح مُنقطع النظير الذي حققته النسخ الأربع السابقة على مستوى المشاركات الدولية، وعلى مستوى المنافسات بين الوحدات الخاصة والتدخل السريع والفرق التكتيكية من مختلف دول العالم.
أكد اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، أن تحديد موعد النسخة الخامسة من التحدي يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على التحضيرات المُبكرة والدائمة لاستضافة كل فرق الوحدات الخاصة والفرق التكتيكية من مختلف دول العالم في المسابقة، والتي تُعد الحدث الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة في مجال عمل الوحدات الخاصة والفرق التكتيكية، ويتم تنظيمها في المدينة التدريبية بالروية.
وأوضح أن المشاركة في المنافسات تشهد ارتفاعاً عاماً بعد عام من قبل الفرق التكتيكية والتي وصل عددها خلال النسخة الرابعة إلى 55 فريقاً من مختلف دول العالم الآسيوية والأوروبية والأفريقية، وأميركا الجنوبية واللاتينية، إلى جانب الولايات المتحدة الأميركية، مبيناً أن منافسات العام المقبل 2024 ستكون أكثر زخماً وقوة من قبل كل الفرق العالمية لذلك تتحضر شرطة دبي لإنجاح الفعاليات بشكل مُبكر دائماً بما يسهم في تعزيز مكانة إمارة دبي كوجهة عالمية لأهم الفعاليات والبطولات الرياضية.
بدوره، أكد العميد عبيد مبارك الكتبي، نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ لشؤون أمن الهيئات بالوكالة، رئيس اللجنة المنظمة لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية، أن تحدي الإمارات للفرق التكتيكية يشهد تطوراً كبيراً بفضل دعم وتوجيهات معالي الفريق عبدالله خليفة المري، الذي يتابع أدق التفاصيل لتنظيم فعاليات النسخة الخامسة وفق أفضل المعايير ونوعية المنافسات والتحضيرات الإدارية والميدانية التي تتم على قدم وساق لاستقبال كل الفرق العالمية. 

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