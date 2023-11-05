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الرياضة

1790 رياضي في سباق «نخيل بالم رن»

1790 رياضي في سباق «نخيل بالم رن»
5 نوفمبر 2023 15:00

دبي (الاتحاد)
اختتمت شركة «نخيل»، النسخة الأولى من سباق «نخيل بالم رن»، الذي تم تنظيمه بالتعاون مع «ريس مي» في «نخلة جميرا» صباح أمس، وحقق السباق نجاحاً مذهلاً، بمشاركة ما يزيد على 1790 من عشاق الجري بمن فيهم العديد من أصحاب الهمم. وشمل السباق مسافات قدرها (21.1) و(10) و(5) كيلومترات لمن تتجاوز أعمارهم 16 عاماً، وسباقاً لمسافة 1 كم للصغار الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و15 عاماً، ما أتاح فرصةً مثلى للراغبين بتحقيق أهداف «تحدي دبي للياقة 2023» بممارسة 30 دقيقة من التمارين الرياضية يومياً على مدار 30 يوماً.

نخيل
شركة نخيل العقارية
سباق الجري
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