«الملك» يبحث عن «تأكيد» الصدارة أمام «التنين» في دوري أبطال آسيا



علي معالي (الشارقة)

يسعى فريق الشارقة في السادسة مساء الغد لتأكيد صدارته للمجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا عندما يواجه ناساف الأوزبكي في لقاء الإياب بالجولة الرابعة، بعد أن حسم مباراة الذهاب بهدف دون رد، ليتصدر «الملك» قمة المجموعة برصيد 7 نقاط من فوزين على الفيصلي وناساف، والتعادل مع السد القطري، في حين يطارده ناسف الملقب بـ «التنين» برصيد 6 نقاط من انتصارين على السد والفيصلي، ويستضيف الفيصلي بدون رصيد من النقاط على استاد عمان الدولي فريق السد (4 نقاط).

الظروف تكاد تكون متشابهة بين الفريقين الكبيرين، «الملك والتنين»، سواء على المستوى المحلي أو الآسيوي، فكل فريق حقق التعادل في آخر مباراة بالدوري، الشارقة مع الجزيرة 1-1، وبنفس النتيجة ناساف مع باختاكور، وفارق النقاط بين الفريقين والقمة المحلية هو 4 نقاط فقط، كما أن فارق النقطة في الآسيوية سيجعل من المباراة قمة في كل شيء، حيث يبحث «التنين» عن استعادة صدارته، التي خطفها من بين يديه «الملك» بالفوز الأخير بالإمارة الباسمة.

ويمتلك الروماني كوزمين أولاريو مجموعة متميزة من اللاعبين لديهم الخبرات الكبيرة في الأجواء الآسيوية، سواء لاعبين محليين، أو محترفين أجانب، ورغم بعض الإصابات نتيجة الإرهاق وكثرة المباريات وفترات الراحة القصيرة، لكن الفريق لديه ذخيرة جيدة على الدكة يمكنها القيام بأدوار مختلفة والعودة بنتيجة إيجابية من أوزبكستان، ويتوقع حضور جماهيري كبير، نظراً للتعبئة الهائلة التي قام بها النادي بين أنصاره، وباعتبار أن المباراة ضد الشارقة تحمل شعارين، أولهما رد الاعتبار من الهزيمة الأخيرة، والثاني اعتلاء صدارة المجموعة الثانية مجدداً.

ولدى كوزمين عناصر يمكن الاعتماد عليها، سواء عادل الحوسني وعبدالله غانم وخالد الظنحاني وعبدالعزيز الكعبي وخالد باوزير وماجد حسن وماجد راشد وماجد سرور وتيجالي ومحمد عبدالباسط، وكذلك مجموعة من الأجانب سيختار من بينها الأفضل مثل موسى ماريجا، كايو لوكاس، فراس بالعربي، بيانيتش، مانولاس، عثمان كمارا.

ونفس المعاناة الخاصة بالشارقة محلياً وقارياً، تواجه فريق ناساف، لدرجة أنه يلعب مباراة محلية كل 3 أيام تقريباً، والمنافس الأوزبكي هو الآخر يعاني من الإجهاد الكبير، ومن المتوقع أن تكون خطة الفريق الهجوم بنسبة تصل إلى 70%، وهو ما يجب أن يستغله كوزمين بالهجمات المضادة والسريعة أملاً في خطف هدف «ملكي» مبكراً، يمنح لاعبينا الثقة، ويُدخل الاضطراب في نفوس «التنين».



بطاقة المباراة

ناساف- الشارقة

البطولة: دوري أبطال آسيا

الجولة: الرابعة

المجموعة: الثانية

الملعب: الاستاد المركزي قارشي

التوقيت: 18:00