«ثنائية» لخيول جودلفين في «البريدرز كب»

عصام السيد (دبي)

حققت خيول جودلفين ثنائية لافتة في مهرجان «البريدرز كب»، عندما تغلب «ماستر أوف ذا سيز»، بإشراف شارلي أبلبي وقيادة وليام بيوك، على «موج»، بإشراف سعيد بن سرور وقيادة أوشن ميرفي، بأقل الفوارق، حيث سيطر ثنائي جودلفين على مشهد نهاية مثير للإعجاب من سباق «بريدرز كب مايل» العشبي للفئة الأولى في سانتا أنيتا، الولايات المتحدة.

وخلال مجريات السباق، تقدمت «موج» إلى المركز الثاني عند رأس المسار المستقيم، ونجحت المهرة التي يدربها سعيد بن سرور في تجاوز المتصدرة وين كارنيليان، قبل أن تنفصل بعيداً عند مشارف الفيرلونج الأخير.

وواصلت «موج» الركض بقوة في مركز المتصدر، ونجحت في صد تحدي «كاسا كريد»، ولكن الأخت غير الشقيقة لبطل «بريدرز كب مايل»، العام الماضي، «مودرن جيمز» وجدت منافساً شرساً ممثلاً في «ماستر أوف ذا سيز»، الذي فجر انطلاقة كاسحة ولحق بها، محققاً الفوز بعد الاحتكام لصورة كاميرا خط النهاية.

ونجح «كوديز ويش» لجودلفين في إضافة اسمه إلى قائمة مميزة من الخيول المتوجة مرتين في سباق واحد من سباقات بريدرز كب، حيث تغلب وببسالة على «ناشونال تريجرز» في بريدرز كب ديرت مايل الرملي للفئة الأولى.

وبعد أن تسبب «ستيج ريدر وزوسوس» في مضايقة «كوديز ويش» لدى مغادرة البوابة، ركض جواد جودلفين بأسلوبه المعتاد، شاغلاً المركز الأخير، قبل أن يتقدم مركزاً بعد قطع مسافة ربع الميل.

وفي المراحل المتوسطة من السباق، توجب على «كوديز ويش» تعويض فارق أربعة أطوال عن أغلبية المنافسين، وسرعان ما شرع في تقليص الفارق بقوة مسرعاً بين الخيول، ليشغل المركز الثالث لدى عبور علامة 2 فيرلونج.

وتقدم «كوديز ويش» إلى المركز الثاني، بعد أن تخطى «شيرلس بي» لدى الاستدارة حول المنعطف، وقام جونيور ألفارادو بتحويله إلى الجهة الخارجية في المسار المستقيم، حيث أظهر ابن «كيرلين» قدرات تحمليه قوية لينضم إلى «ناشونال تريجر» عند الوصول إلى نصف الفيرلونج الأخير.

استجمع «ناشونال تريجر» قواه، ولكن «كوديز ويش» أظهر عزيمة قوية مكنته من الفوز بفارق أنف، وشهدت الخطوات الأخيرة اصطداماً بين الجوادين، وكان على «كوديز ويش» الانتظار حتى تصبح النتيجة رسمية بعد تحقيق المشرفين.

تمت تسمية «كوديز ويش» على كودي دورمان، الذي يعاني من اضطراب وراثي نادر يسمى متلازمة وولف هيرشورن، والتقى مودي بالحصان للمرة الأولى حينما كان فلواً في مزرعة جينزبرا التابعة لجودلفين.