«آسيوية الأوبتمست» تحتفي بالأبطال على مسرح كاسر الأمواج



أبوظبي (الاتحاد)

أسدل الستار على البطولة الآسيوية لفئة الأوبتمست بكاسر الأمواج في العاصمة أبوظبي، بحضور الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، والشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان، رئيس اتحاد الشراع والتجديف الحديث، والشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهيئة العامة للرياضة، والشيخ خليفة بن عبد الله آل خليفة، رئيس الاتحاد العربي للشراع الحديث، وذلك وسط احتفالية أنيقة أقيمت في الختام مع توزيع الجوائز والميداليات على الفائزين بالمراكز الأولى في البطولة العالمية.

جاء في المركز الأول على مستوى الفرق منتخب الولايات المتحدة الأميركية، وحل ثانياً منتخب إيطاليا وثالثاً منتخب تايلاند، وعلى مستوى قارة آسيا حل في المركز الأول فريق تايلاند، وثانياً سنغافورة، وثالثاً منتخب الإمارات متساوياً في النقاط مع ماليزيا.

وحقق المنتخب التايلاندي المركز الأول في المجموع العام للمنافسة عن الفرق، حيث توج باللقب بعد منافسة قوية في اليوم المخصص للفرق، وفي فئة الفتيات حققت المركز الأول من إيطاليا سارة أنزيلوتي، وحلت ثانيةً من البرازيل لورا نيفيس، وثالثةً من إيطاليا أنا كايرا، وفي فئة الأفضل عن آسيا حقق المركز الأول من أستراليا أوجوستاس بيولفيداز، وحل ثانياً من نيوزلندا جاك ديكي، وثالثاً من نيوزلندا ويل فايف، وفي الأسطول البرونزي تمكن من تحقيق المركز الأول من السويد لوفيسا أرنيل، وجاء في المركز الأول في الأسطول الفضي من ماليزيا محمد حيلفي، وحل في المركز الأول في الأسطول الذهبي ماتيا دي مارتينو من إيطاليا.

وكان التفوق بتحقيق المركز الأول عن الفردي للبحار الأفضل من نصيب إيثان شيا من سنغافورة.

وكرم الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان الشركاء الاستراتيجيين للنادي والرعاة في الختام، حيث تم تكريم مجلس أبوظبي الرياضي، وأبوظبي البحرية، وبنك المارية المحلي، والهيئة العامة للرياضة، ومنظمة الأيودا، والاتحاد العربي للشراع الحديث، واتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، كما تم تكريم الفرق الفائزة في المجموع العام.

وتوجه الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان بشكره لكل الفرق المشاركة في المنافسة الدولية والحضور المتميز لأفضل البحارة عبر السباقات المختلفة وقال: على مدار أيام شاهدنا التحديات المتنوعة بين المنتخبات والفرق الأفضل على مستوى آسيا والدول المطلة على المحيط أيضاً.

وبارك الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نتيجة فريق الإمارات وحلوله ثالثاً من خلال الترتيب العام للفرق، وقال: حصد أبطالنا مركزاً جيداً في المسابقة وحققوا أيضاً الهدف الأساسي بالتواجد في البطولة، وهو الاحتكاك مع بقية الفرق واكتساب خبرة ومهارة أكبر في مسيرتهم الرياضية، هم لا يزالون في المراحل الأولى من المشاركات في الشراع الحديث، وتنتظرهم سنوات طويلة من المشاركات والعطاء في مختلف فئات الشراع، وأضاف: ننظر لهم كأبطال قادمين في المستقبل للرياضة الإماراتية البحرية وقدرات قوية سيكون لها إسهامات بكل تأكيد في حصد المراكز والإنجازات.

من ناحيته، عبر الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان عن سعادته الكبيرة بأن يتابع تنظيم البطولة، وقال: نوجه الشكر إلى القائمين على التحدي في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، ونشكرهم على تقديم هذه اللوحة الراقية في الاستضافة والتنظيم، تابعنا واحدة من أجمل البطولات وأكثرها نشاطاً في فئة الأوبتمست، خاصة مع العدد الكبير للمشاركين من فرق ومنتخبات الصف الأول، وأضاف: شاهدنا حضوراً دولياً رائعاً ولقاء محبة وتعاون في ما بين كل المنتخبات، تابعنا الاستعدادات والتنظيم ليس غريباً على إمارة أبوظبي، ونشاهد الإمكانات التي قاموا بها من خلال البطولة والمجهود الكبير في تعريف المشاركين أيضاً بقيمة وغنى التراث الإماراتي.وبارك الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم النجاح الكبير للبطولة الآسيوية لفئة الأوبتمست والقدرات الكبيرة التي قدمتها اللجنة المنظمة، وقال: تابعنا سباقات جميلة في اليوم الأخير وأيضاً مراسم حفل ختام مميزة، نشكر كل الدول المشاركة ونشيد بما قدموه من جهود ومنافسة قوية.