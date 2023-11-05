«الفوز الغائب» أزمة تواجه عجمان



رضا سليم (دبي)

يواجه فريق عجمان أزمة غياب الفوز الأول من بداية الموسم حيث تراجعت نتائج البرتقالي على مدار 7 جولات، ولم ينجح سوى في التعادل في 3 مواجهات وكان فوز حتا الأخير على الإمارات قد دفع البرتقالي إلى المركز الأخير بفارق الأهداف عن الإعصار الذي سجل أول فوز له هذا الموسم، وبات عجمان الفريق الوحيد الخالي من الانتصارات بعدما خسر للمرة الرابعة أمام الوحدة وسبقتها الخسارة أمام شباب الأهلي واتحاد كلباء والعين.

ورغم أن إدارة النادي لجأت إلى تغيير المدرب برحيل البرازيلي كايو زاناردي والتعاقد مع الروماني دانيال إيسايلا، فإن المدرب الجديد لم يأت بالجديد حيث تعادل الفريق في مباراتين أمام الوصل والبطائح وخسر أمام العنابي، ويحتفظ عجمان من بداية الموسم بلقب الدفاع الأضعف بعدما مني مرماه بـ21 هدفاً والأقرب له بفارق 4 أهداف حتا وكلباء حيث اهتزت شباك كل منهما بـ17 هدفاً، ولم يسجل هجوم عجمان سوى 9 أهداف من بينها 5 أهداف للمغربي وليد أزارو.

وفشلت إيسايلا في إعادة توظيف اللاعبين بشكل جيد ومعالجة مشكلة الخط الخلفي بعد عودة جميع المصابين للفريق، حيث تكمن المشكلة في الارتباك الدفاعي بتغيير التشكيلة من مباراة لأخرى وعدم ثباتها ولعل الأهداف العكسية التي دخلت مرماه، وتصدره الأندية برصيد 3 أهداف، دليلٌ على الارتباك، كما أن الفريق يعاني من عدم الربط بين خطوطه خاصة الوسط والهجوم، ودائماً ما تأتي الأهداف بمحاولات فردية.

إيسايلا حصل على الوقت الكافي لتجهيز الفريق في التوقف الماضي، إلا أن الفوز الأول بات حلماً لجماهير البرتقالي التي تتواجد في كل المباريات لمساندة الفريق، وتنتظر الجولة الثامنة أمام خورفكان الذي يعاني هو الآخر، بحثاً عن الفوز الأول.