40 دراجاً يرسمون نجاح جائزة أبوظبي الكبرى «سوبر كروس»

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت النسخة الافتتاحية من جائزة أبوظبي الكبرى للسوبر كروس للدراجات النارية فعالياتها محققة نجاحاً هائلاً، بعد أن أقيمت منافسات جولة أبوظبي من البطولة العالمية في المنطقة للمرة الأولى بجزيرة ياس في الاتحاد أرينا، حيث تحولت ساحتها المركزية إلى مسار ترابي أشعل أجواء المنافسة.

وشهدت منافسات بطولة العالم للسوبر كروس في أبوظبي مشاركة 40 دراجاً من أفضل متسابقي السوبر كروس العالميين، خاضوا السباقات للفوز بفرصة التتويج بالنسخة الأولى من جائزة أبوظبي الكبرى للسوبر كروس، ليحقق المتسابق جوي سافاتجي المركز الأول في فئة WSX (450 سم3)، والمتسابق ماكس أنيستي المركز الأول في فئة SX2 (250 سم3).

كما شهدت فعاليات الحدث العالمي مشاركة نخبة من المواهب الناشئة في رياضة الدراجات النارية في دولة الإمارات، حيث شارك 20 متسابقاً شاباً من مختلف أنحاء دولة الإمارات، تتراوح أعمارهم بين 7 و13 عاماً، في سباقات مخصصة لفئتهم، واستعرضوا مواهبهم وقدراتهم أمام جمهور البطولة العالمي والفرق المشاركة، وخاض 10 سائقين من الناشئين القادمين من مختلف أرجاء دولة الإمارات في فئة 85 سم 3، بينما شارك العشرة الآخرون في فئة 65 سم 3.

ويرسخ النجاح الهائل، الذي حققته جائزة أبوظبي الكبرى للسوبر كروس مكانة أبوظبي الريادية باعتباراتها وجهة مميزة لكبرى الفعاليات الرياضة العالمية، كما يؤكد على الاهتمام والإقبال المتزايد لرياضات السباقات في المنطقة.

وتحدث سيف راشد النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة إثارة معلقاً على نجاح الحدث: «استهدفنا استضافة سباقات السوبر كروس الشهيرة بعروضها الممتعة ومنافساتها الحماسية وتقديمها في أبوظبي، وفاق الأداء المشوق والتفاعل الهائل من الجمهور توقعاتنا. كما سعدنا بتوفير منصة للدراجين الناشئين في الدولة لاستعراض مواهبهم وقدراتهم وسط نخبة متسابقي الدراجات النارية العالميين».

وأضاف: «تأتي استضافة الحدث تأكيداً على التزامنا بالابتكار والتجديد وإثراء روزنامة أبوظبي بالفعاليات الرياضية والأنشطة الترفيهية المتنوعة التي تلبي مختلف الأذواق والاهتمامات، وتمثل إضافة بطولة العالم للسوبر كروس للدراجات النارية إلى محفظة فعاليتنا تجسيداً لهذا الالتزام بالتميز ووضع معايير رائدة في تنظيم واستضافة الأحداث الكبرى».