الشارقة يتصدر دوري الشطرنج



دبي (الاتحاد)

تواصلت الإثارة في الجولة الثالثة للدوري العام للشطرنج للرجال والسيدات، وأسفرت مباريات الرجال عن فوز دبي للشطرنج والثقافة على نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، بنتيجة 6-0 بتغيب لاعبي العين، حيث تنص لائحة المسابقة على اكتمال نصف الفريق، إلا أن الفريق لم يحضر منه سوى لاعب واحد ولا يمكن أن يلعب بسبب عدم اكتمال العدد المقرر للمشاركة في المباراة، وبالتالي فاز دبي بتغيب الفريق المنافس، فيما فاز نادي الشارقة الثقافي للشطرنج على أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية 6-0، وهي المواجهات التي شهدت مشاركة الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن لاعب الشارقة وعمر نعمان وعمار السدراني المعار من نادي الفجيرة للشطرنج، وعبدالرحمن الطاهر.

وحضر سلطان علي الطاهر رئيس الجهاز الفني بالاتحاد وعدد من أعضاء الجهاز، مواجهة الشارقة وأبوظبي بقاعة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، حيث يتابع الجهاز الفني، مباريات البطولة، وأيضاً متابعة لاعبي المنتخبات الوطنية.

ويتصدر الشارقة قمة دوري الرجال برصيد 6 نقاط يليه دبي 4 نقاط وأبوظبي نقطتين والعين الرابع بلا نقاط، ويلتقي في الجولة الرابعة العين مع أبوظبي والشارفة مع دبي.

وأسفرت نتائج دوري السيدات عن تعادل نادي دبي للشطرنج والثقافة مع نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية بنتيجة 3-3، في المواجهات التي جرت بينهما بقاعة نادي دبي فيما نجح نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة في الفوز على أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية بنتيجة 3.5 مقابل 2.5 نقطة، في المباريات التي جرت بينهما بنادي «فتيات الشارقة».

ويتصدر فتيات الشارقة قمة الدوري بعد الجولة الثالثة برصيد 5 نقاط يليه العين في المركز الثاني برصيد 3 نقاط ثم أبوظبي ودبي ولكل منهما نقطتان فقط، ويلتقي في الجولة الرابعة يوم السبت المقبل، العين مع أبوظبي فيما يلتقي فتيات الشارقة مع دبي.