الإثنين 6 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الشارقة يتصدر دوري الشطرنج

الشارقة يتصدر دوري الشطرنج
5 نوفمبر 2023 18:00

 
دبي (الاتحاد)
تواصلت الإثارة في الجولة الثالثة للدوري العام للشطرنج للرجال والسيدات، وأسفرت مباريات الرجال عن فوز دبي للشطرنج والثقافة على نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، بنتيجة 6-0 بتغيب لاعبي العين، حيث تنص لائحة المسابقة على اكتمال نصف الفريق، إلا أن الفريق لم يحضر منه سوى لاعب واحد ولا يمكن أن يلعب بسبب عدم اكتمال العدد المقرر للمشاركة في المباراة، وبالتالي فاز دبي بتغيب الفريق المنافس، فيما فاز نادي الشارقة الثقافي للشطرنج على أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية 6-0، وهي المواجهات التي شهدت مشاركة الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن لاعب الشارقة وعمر نعمان وعمار السدراني المعار من نادي الفجيرة للشطرنج، وعبدالرحمن الطاهر.
وحضر سلطان علي الطاهر رئيس الجهاز الفني بالاتحاد وعدد من أعضاء الجهاز، مواجهة الشارقة وأبوظبي بقاعة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، حيث يتابع الجهاز الفني، مباريات البطولة، وأيضاً متابعة لاعبي المنتخبات الوطنية. 
ويتصدر الشارقة قمة دوري الرجال برصيد 6 نقاط يليه دبي 4 نقاط وأبوظبي نقطتين والعين الرابع بلا نقاط، ويلتقي في الجولة الرابعة العين مع أبوظبي والشارفة مع دبي. 
وأسفرت نتائج دوري السيدات عن تعادل نادي دبي للشطرنج والثقافة مع نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية بنتيجة 3-3، في المواجهات التي جرت بينهما بقاعة نادي دبي فيما نجح نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة في الفوز على أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية بنتيجة 3.5 مقابل 2.5 نقطة، في المباريات التي جرت بينهما بنادي «فتيات الشارقة». 
ويتصدر فتيات الشارقة قمة الدوري بعد الجولة الثالثة برصيد 5 نقاط يليه العين في المركز الثاني برصيد 3 نقاط ثم أبوظبي ودبي ولكل منهما نقطتان فقط، ويلتقي في الجولة الرابعة يوم السبت المقبل، العين مع أبوظبي فيما يلتقي فتيات الشارقة مع دبي.

 

أخبار ذات صلة
سيطرة فلبينية على بطولة العلم الشطرنجية
سلطان بن شخبوط يعتمد مشروع «النقلة العالمية»
دوري الشطرنج
دوري الشطرنج الشارقة ودبي
الشطرنج
سالم عبدالرحمن
نادي الشارقة الثقافي للشطرنج
آخر الأخبار
"المعاشات" تشارك في الاجتماع الـ22 لرؤساء أجهزة التقاعد المدني بدول "التعاون"
علوم الدار
"المعاشات" تشارك في الاجتماع الـ22 لرؤساء أجهزة التقاعد المدني بدول "التعاون"
اليوم 11:10
إصدارات مشوّقة عن «الساحرة المستديرة» في «الشارقة للكتاب»
التعليم والمعرفة
إصدارات مشوّقة عن «الساحرة المستديرة» في «الشارقة للكتاب»
اليوم 11:05
العروبة يتمسك بصدارة «الأولى» بـ «فوز تحت المطر»
الرياضة
العروبة يتمسك بصدارة «الأولى» بـ «فوز تحت المطر»
اليوم 11:00
أرشيفية
الأخبار العالمية
قتلى ومصابون في حادث سير بالهند
اليوم 10:59
كارينا تستعرض كتابها ومحطاتها السينمائية بـ«الشارقة للكتاب»
التعليم والمعرفة
كارينا تستعرض كتابها ومحطاتها السينمائية بـ«الشارقة للكتاب»
اليوم 10:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©