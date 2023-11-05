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الرياضة

جماهير العين تُحمل شرودر مسؤولية ضياع الصدارة

جماهير العين تُحمل شرودر مسؤولية ضياع الصدارة
5 نوفمبر 2023 19:00

معتز الشامي (دبي)
لا تزال جماهير الأمة العيناوية مستاءة من إضاعة فرصة ذهبية أتيحت أمام الفريق، لتأكيد الصدارة والابتعاد بها، حال الفوز على الوصل في الجولة الماضية، والتي شهدت سقوط «الزعيم» بأكبر خسارة هذا الموسم بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.
وأصيبت جماهير العين بالصدمة «غير المتوقعة»، لا سيما وأن الفريق لم يقدم الأداء والمردود الفني المنتظر، بغض النظر عن الهزيمة القاسية التي تعرض لها أمام فهود زعبيل، والتي تعد الأولى منذ أبريل 2017، والتي كانت قد انتهت بنتيجة 4-3 في نفس الملعب.
واتفقت الآراء على أن المدرب الهولندي شرودر، يتحمل مسؤولية الهزيمة نتيجة لارتكابه 3 أخطاء كلفت العين خسارة مباراة كان يفترض أن يظهر فيها بشكل أفضل، وأن يكون صاحب القدرة على الحسم بحسب وجهة نظر جماهير الشارع العيناوي.
وبحسب الأراء، فقد أخطأ المدرب عندما استمر في استبعاد بالاسيوس، بالإضافة لعمير أتزيلي، الغائب عن أغلب مباريات «الزعيم» هذا الموسم بشكل عام، ولا يخفى على أحد أهمية اللاعبين، خاصة أنهما يعدان من الصفقات المميزة التي تم إبرامها.
فيما تمثل ثاني الأخطاء التكتيكية في إجراء تغييرات تكتيكية على التشكيلة أمام الوصل، بالمقارنة بالمباراة التي سبقتها أمام الإمارات، التي فاز فيها «الزعيم» بثلاثية مقابل هدف، حيث دفع بسعيد جمعة لتعويض غياب بندر، كما استمر غياب أتزيلي، الذي شارك أمام الإمارات في الجولة الماضية وتألق.
أما ثالث الأخطاء خلال المباراة فكانت بسحب جوناتاس بعد دقائق من إشراكه في الشوط الثاني، وهو ما هز الفريق ومنح الوصل الأفضلية «النفسية» خلال الشوط للعودة بهدف ثالث وإنهاء المباراة.

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