توخيل بعد رباعية دورتموند: استمتعوا.. الآن يجب تغيير الآراء 180 درجة



ميونخ (د ب أ)



استعاد فريق بايرن ميونخ توازنه في البطولة المحلية بعد فوزه الكبير على بوروسيا دورتموند 4 - صفر، ولكن رد فعل توماس توخيل مدرب الفريق ألقى بظلاله على هذا الانتصار.

وكان توخيل الذي بدأ فترة تدريبة لبايرن ميونخ بالفوز 4 - 2 على بوروسيا دورتموند في أبريل الماضي، منفعلاً طوال المباراة وحصل على البطاقة الصفراء. كما كان هناك المزيد من الاهتمام برد فعل توخيل على الانتقادات الموجهة إليه من قبل محللي شبكة «سكاي» لوثار ماتيوس وديتمر هامان، لاعبي بايرن ميونخ السابقين، في المقابلات قبل وبعد المباراة وفي المؤتمر الصحفي بعد المباراة.

وأشار ماتيوس وهامان منذ فترة إلى أن الفريق لم يتطور كثيراً تحت قيادة توخيل. وكان من بين تصريحات توخيل في دورتموند:«فزنا 4 - صفر، والآن يجب تغيير الآراء 180 درجة.استمتعوا».

ووصف ماتيوس مباراة دورتموند بأنها أفضل مباراة لبايرن هذا الموسم، ولكن استمرت الانتقادات، من فيليكس ماجاث، مدرب بايرن ميونخ الأسبق. وقال ماجاث لقناة «بيلد»:«لدي الانطباع أن الأمور لم تسر بسلاسة حتى الآن. لا يوجد انطباع الذي يشير إلى أن الفريق مستقر».

وأضاف:«في الواقع، لا شيء يحدث في الدوري حتى الآن. مر بايرن بيوم سيء للغاية في الكأس. كمدرب، يجب أن تتقبل الانتقادات. حتى الآن لم أر أي انتقاد غير مناسب. إذا كان رد فعل المدرب حساسا، على الأرجح لن يكون الموسم سهلا».

ولكن على الأقل تمكن بايرن من تحقيق نتيجة جيدة أمام فريق دورتموند، الذي كان يعتقد أن لديه فرصة للتغلب على بايرن للمرة الأولى في آخر خمسة أعوام بالدوري، خاصة بعد الخسارة أمام ساربروكن، الناشط بالدرجة الثالثة، في كأس ألمانيا. وبدلا من ذلك، كان بايرن ميونخ متقدما بهدفين نظيفين سجلهما دايوت أوباميكانو وهاري كين بعد مرور تسع دقائق فقط من بداية اللقاء، وبعدها أكمل قائد المنتخب الإنجليزي «الهاتريك» الثالث له في 10 مباريات في الشوط الثاني، ليرفع رصيد أهدافه في الدوري إلى 15 هدفاً.

وقال يان كريستيان دريسين الرئيس التنفيذي لبايرن عقب الفوز الكبير على دورتموند «أظهرنا قوتنا، نحن موجودون عندما يكون الأمر مهماً». وقال توخيل: «أنا راض تماما عما قدمه الفريق. كنا في أفضل مستوياتنا. كانت مباراة كبيرة وقدمنا أداءً كبيراً».

وأضاف:«سعيد للغاية من أجل الفريق؛ لأننا لم نلعب بشكل جيد للغاية يوم الأربعاء. هذا الأشياء تحدث، ولكن المهم هو رد الفعل. الكل كان يشعر بأهمية المباراة. إنها مباراة ضخمة في ألمانيا».

وكان دورتموند قريبا من انتزاع لقب الدوري في الموسم الماضي من بايرن ميونخ، ولكن الآن، يبتعد الفريق بفارق خمس نقاط عنهم، وذلك بعد ما وصفها إدين ترزيتش، مدرب دورتموند «بأنها ليلة محبطة للغاية».

ويبدو أن المنافس الحقيقي لبايرن على لقب الدوري هذا الموسم هو باير ليفركوزن، الذي يتصدر جدول الترتيب بفارق نقطتين أمام بايرن، حيث تعادل في مباراة واحدة فقط كانت أمام بايرن وانتهت بنتيجة2 - 2. وقال توماس مولر مهاجم بايرن ميونخ: «يبدو أن هذا هو منافسنا. لقد تعادلوا في مباراة وفازوا ببقية المباريات».

وقال مولر، إن بايرن تمكن من مجاراة ليفركوزن، وذلك بعد أن ابتعد ليفركوزن بشكل مؤقت عن بايرن بفارق خمس نقاط عقب فوزه 3 - 2 على هوفنهايم، بعد أن فشل ليفركوزن في الحفاظ على تقدمه بهدفين نظيفين، الأمر الذي أعطى مولر بعض الأمل. وقال مولر: «على الأقل شعروا أنهم معرضون للخطر».