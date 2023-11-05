نعم ولا.. سيويرت سيتولى تدريب فريق ماينز!!



فرانكفورت (د ب أ)

ترك كريستيان هايدل، عضو مجلس الإدارة للشؤون الرياضية في فريق ماينز الألماني لكرة القدم، الباب مفتوحا في مسألة حصول المدرب المؤقت جان سيويرت على المنصب بشكل دائم.

وقال هايدل لبرنامج «دوبل باس»: «لم نقل حتى الآن، أي كلمة تتعلق بالمستقبل، لم يكن هناك أي فرصة للحديث عن هذا الأمر». وتولى سيويرت تدريب الفريق بعدما استقال بو سفينسون من منصبه الأربعاء الماضي، وقاد ماينز لتحقيق أول انتصار له في الدوري هذا الموسم أمام لايبزج السبت.

وقال هايدل:«بالتأكيد سيويرت شخص سيظهر في الدوري الألماني إن آجلا أم عاجلا، ربما معنا». وأضاف هايدل أن النادي والمدرب سيناقشان بهدوء الطريق الأفضل لماينز، ولكنه أشار إلى أنه قام بعمل جيد».