منتخبنا يشارك في آسيوية الكاراتيه بكازاخستان

دبي (الاتحاد)

تنطلق اليوم بطولة آسيا رقم 21 للكاراتيه للناشئين والشباب تحت 21 عاماً في مدينة ألماتي في كازاخستان، وتستمر حتى الأربعاء المقبل، وتضم بعثة منتخبنا المشاركة في هذه البطولة اللاعبات، حوراء العجمي، سارة العامري، فاطمة خصيف، شيخة اليافعي، ملك عبدالله، خديجة سعيد، هلا خالد بن حيدر، واللاعبين، راشد خليل، عبدالله أحمد، إبراهيم بخيت، علي صالح البلوشي، محمد أحمد العامري، إضافة إلى راشد عبد المجيد آل علي نائب رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي للكاراتيه، أحمد سالم باصليب مدير المنتخبات الوطنية، والمدربين وحيد حسيني ونادر بيجي وناصر حسيني.

وسبق البعثة إلى كازاخستان، إبراهيم النعيمي عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة المسابقات، عضو لجنة التنظيم والمسابقات بالاتحاد الآسيوي، ومحمود السيد عضو اللجنة، والحكم الدولي جابر الزعابي رئيس لجنة الحكام، عضو لجنتي الحكام بالاتحادين الدولي والآسيوي، والحكم الدولي أمينة داشتي.

وكان في وداع البعثة بمطار دبي المهندس حميد شامس الأمين العام للاتحادين الإماراتي والعربي، مؤكداً أن اللعبة تعيش طفرة في الوقت الراهن على المستويات كافة، وهو ما يبعث على التفاؤل الكبير.