ليما.. رجل «المهام الصعبة» في «الفهود»

مراد المصري (دبي)

خطف فابيو ليما هداف الوصل نجومية الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين، بعدما أسهم في قيادة «الإمبراطور» للتفوق على العين 3-1، والتقدم نحو صدارة الترتيب، وهو الذي افتتح التسجيل بهدف هو الأجمل خلال المباريات السبع في الجولة، واللمسات المؤثرة التي ساهمت في تمسك الفريق بالانتصار الغالي.

ويشكل فابيو ليما حالة خاصة في صفوف الوصل، وهو «رجل المهمات الصعبة»، الذي يظهر كلما احتاج إليه الفريق بأهداف مميزة تحمل ماركة خاصة به، أو قدرته على تولي مهمة صناعة اللعب وضبط إيقاع الفريق بصورة مميزة، حيث قدم البالغ من العمر 30 سنة، خلاصة خبراته الكروية في هذه المباراة التي كانت تحمل الرقم 200 له في مشواره بدوري المحترفين، جميعها بقميص «الفهود».

وظهر ليما في المواقف المهمة هذا الموسم، حيث سجل في شباك الشارقة والعين في الدوري، كما سجل هدفاً ثميناً قاد فريقه للفوز على شباب الأهلي في ذهاب الدور ربع النهائي لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وبالمجمل في مسابقة الدوري تحديداً فإنه خاض جميع المباريات السبعة وسجل 5 أهداف وصنع هدفاً، وحصل على بطاقة صفراء واحدة بالنظر لقدرته على ضبط أعصابه والاتزان النفسي الذي يجعله ذا شخصية هادئة يترك أداءه الكروي يتحدث عنه.

وتعكس إحصائيات صاحب القميص رقم 10، أداءه المميز هذا الموسم في الدوري تحديداً، حيث قام بـ 290 تمريرة منها 185 تمريرة ناجحة في منطقة الفرق المنافسة مما يعكس أهمية دوره الهجومي، إلى جانب تقديمه 12 تمريرة مؤثرة، ولمس الكرة 438 مرة، حيث يشكل محوراً أساسياً في بناء لعب الفريق.