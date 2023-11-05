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الرياضة

عجمان يخشى شبح 2015-2014

عجمان تعرض لخسارة جديدة أمام الوحدة (تصوير: إحسان ناجي)
6 نوفمبر 2023 02:07

سلطان آل علي (دبي)

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تعّرض نادي عجمان للخسارة الرابعة هذا الموسم خلال 7 جولات من عمر دوري أدنوك للمحترفين، وهذه المرة أتت الخسارة من الوحدة بنتيجة 0-1 في مباراة كان يمكن لـ« البركان» فيها خطف التعادل من ركلة جزاء لولا تصدي راشد علي لتسديدة وليد أزارو، لتتعمق جراح عجمان ويواجه «البركان» شبح موسم 2014-2015.
ولا يملك عجمان في رصيده بعد 7 جولات في الدوري سوى 3 نقاط من 3 تعادلات أمام البطائح والوصل والنصر، كما خرج من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي من الدور الأول أمام النصر، وبلغ عدد المباريات التي لم يحقق الانتصار فيها 11 مباراة متتالية في جميع المسابقات، حيث خسر 7 مرات وتعادل في 4، كما استقبل 31 هدفاً بمعدل يقارب 3 أهداف كل مباراة، ولم يسجل سوى 14 هدفاً.
وتعد هذه أطول سلسلة للفريق منذ موسم 2014-2015 والذي لم يتمكن خلاله «البركان» من الفوز في 17 مباراة متتالية بكل المسابقات، حينما خسر 11 مباراة وتعادل 6 مرات.
 وقد بدأت السلسلة من نهاية الدور الأول في 15 ديسمبر 2014 حتى 13 مايو 2015، أي أن عجمان عجز عن الفوز لمدة 5 أشهر في أي مباراة رسمية، وقد أنهى ذلك الموسم في المركز قبل الأخير وفي رصيده 15 نقطة، مما أدى إلى هبوطه إلى الدرجة الأولى للمرة الأولى بعد 4 مواسم متتالية مع المحترفين.
وقد شعر عجمان بهذا الخطر الحقيقي في بداية الموسم الحالي، وأقال مدربه زاناردي في حالة تعتبر استثنائية للنادي البرتقالي، وتبدو المؤشرات أكثر إيجابية مع المدرب الجديد إيسايلا، حيث تحسن عجمان على المستوى الدفاعي بصورة ملحوظة، فالفريق استقبل قبل قدومه 18 هدفاً في 4 مباريات بالدوري فقط بمعدل 4.5 هدف كل مباراة، ولكن بعد قدومه، لم يستقبل سوى 3 أهداف في 3 مباريات.
ويستعد «البركان» لمواجهتين حاسمتين بعد العودة من التوقف الدولي أمام خورفكان وحتا، والتي لا بد أن يحصد فيها عجمان نقاطاً تحسن من وضعه الصعب في المركز الأخير.

عجمان
دوري أدنوك للمحترفين
الوحدة
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