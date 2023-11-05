الإثنين 6 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

نيبوشا.. الفشل الأول

نيبوشا.. الفشل الأول
6 نوفمبر 2023 02:07

فيصل النقبي (خورفكان) 

أخبار ذات صلة
«الفوز الغائب» أزمة تواجه عجمان
«السماوى» يتخطى «النسور» بهدف النوبي

خسر المونتنيجري نيبوشا يوفوفيتش مهمته التدريبية الأولى مع فريقه خورفكان أمام بني ياس بهدف نظيف، رغم البداية الجيدة للاعبيه في اللقاء وسيطرتهم على الشوط الأول الذي انتهى سلبياً، ورغم أنه تولى المهمة بعد لقاء الجزيرة بالجولة الماضية قبل أيام عدة، إلا أن جماهير خورفكان كانت مستاءة كثيراً من تغييراته خلال الشوط الثاني والتي غيرت كثيراً من مستوى الفريق وخاصة بخط الوسط.
ورغم البداية المتواضعة للمدرب بالدوري، فإنه يسعى خلال فترة التوقف إلى تعديل وتغيير طريقة اللعب وإجراء تغييرات على مستوى اللاعبين.

خورفكان
آخر الأخبار
"المعاشات" تشارك في الاجتماع الـ22 لرؤساء أجهزة التقاعد المدني بدول "التعاون"
علوم الدار
"المعاشات" تشارك في الاجتماع الـ22 لرؤساء أجهزة التقاعد المدني بدول "التعاون"
اليوم 11:10
إصدارات مشوّقة عن «الساحرة المستديرة» في «الشارقة للكتاب»
التعليم والمعرفة
إصدارات مشوّقة عن «الساحرة المستديرة» في «الشارقة للكتاب»
اليوم 11:05
العروبة يتمسك بصدارة «الأولى» بـ «فوز تحت المطر»
الرياضة
العروبة يتمسك بصدارة «الأولى» بـ «فوز تحت المطر»
اليوم 11:00
أرشيفية
الأخبار العالمية
قتلى ومصابون في حادث سير بالهند
اليوم 10:59
كارينا تستعرض كتابها ومحطاتها السينمائية بـ«الشارقة للكتاب»
التعليم والمعرفة
كارينا تستعرض كتابها ومحطاتها السينمائية بـ«الشارقة للكتاب»
اليوم 10:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©