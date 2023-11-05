نيبوشا.. الفشل الأول

فيصل النقبي (خورفكان)

خسر المونتنيجري نيبوشا يوفوفيتش مهمته التدريبية الأولى مع فريقه خورفكان أمام بني ياس بهدف نظيف، رغم البداية الجيدة للاعبيه في اللقاء وسيطرتهم على الشوط الأول الذي انتهى سلبياً، ورغم أنه تولى المهمة بعد لقاء الجزيرة بالجولة الماضية قبل أيام عدة، إلا أن جماهير خورفكان كانت مستاءة كثيراً من تغييراته خلال الشوط الثاني والتي غيرت كثيراً من مستوى الفريق وخاصة بخط الوسط.

ورغم البداية المتواضعة للمدرب بالدوري، فإنه يسعى خلال فترة التوقف إلى تعديل وتغيير طريقة اللعب وإجراء تغييرات على مستوى اللاعبين.