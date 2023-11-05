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الرياضة

«الإمبراطور» يقتنص القمة بـ«السيناريو المُكرّر»

الوصل تخطى العين إلى الصدارة (تصوير: أشرف العمرة)
6 نوفمبر 2023 02:07

عمرو عبيد (القاهرة)

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نجح الوصل في انتزاع قمة دوري أدنوك للمحترفين، بعد الجولة السابعة، بعد غياب 382 يوماً، حيث كان الأسبوع السادس في نسخة الموسم الماضي من البطولة، هو الشاهد على آخر مرة تمكن فيها «العملاق الأصفر» من اقتناص المركز الأول، والمُثير أن الوصل حقق هذا الأمر بـ «سيناريو مُشابه»، حيث أزاح «الملك» المتُصدر آنذاك في أكتوبر 2022 واحتل مكانه فوق القمة بعد الفوز عليه 1-0، وهو ما كرره مؤخراً على حساب «الزعيم» الذي كان مُتصدراً قبل تلك الجولة.
%100
لم يعرف «الإمبراطور» الفشل على الإطلاق فيما يتعلق ببلوغه شباك المنافسين طوال الجولات الـ7 الماضية، حيث سجّل الأهداف في جميع المباريات بنسبة نجاح بلغت 100%، والمُدهش أنه أحرز «خُماسية» و4 «ثُلاثيات» خلال 5 مباريات، مقابل هدف واحد في مباراتين فقط، ليتجاوز معدله تسجيل أكثر من هدف في 71.4% من إجمالي المباريات.
%42
يملك «الفهود» أطرافاً هجومية «مُخيفة» بلا جدال، استغلها الفريق في تسجيل 14 هدفاً من إجمالي أهدافه حتى الآن، بنسبة 73.7%، وتفوقت الجبهة اليُمنى بصورة «مبهرة» حيث أنتجت 8 أهداف من حصيلته الهجومية، تُمثّل وحدها 42% من القوة الهجومية للوصل، مقابل 6 عبر الطرف الأيسر، بنسبة 31.7%، في حين أسهم العمق الهجومي في 5 أهداف تُمثّل 26.3% من الحصاد العام.
%73.7
يُعد «الإمبراطور»، أحد أفضل فرق دورينا من حيث استغلال الركلات الركنية، بعدما سجّل بواسطتها 4 أهداف من إجمالي 5 أهدتها له الركلات الثابتة بصورة عامة، لكن يبقى «اللعب المُتحرك» هو العنصر الأساسي في تفوق الوصل الفني وتسجيله أهدافه الغزيرة، حيث أحرز الفريق 14 هدفاً من «الحركة» تساوي نسبة 73.7% من حصيلته التهديفية حتى الآن.
%68.4
واعتمد «الفهود» على تنوع تكتيكي يجمع بين المُتعة والمهارة والتأثير الإيجابي، حيث أحرز 8 أهداف بواسطة التمريرات العرضية، الهوائية والأرضية، بجانب تسجيل هدفين عبر التمريرات الطولية والتحول السريع بالهجمات المرتدة، إلا أن أبرز ملامح الهجوم «الوصلاوي» تمثّل في إحرازه 68.4% من أهدافه، عبر التمريرات البينية وتهيئة الكرات في مساحة ضيقة من الثلث الهجومي، وكذلك التوغلات العميقة جداً نحو أحد الطرفين ثم التمرير الجانبي القصير، وجميعها ألعاب «تكتيكية» تمزج بين المهارة الفردية والتفاهم الجماعي والوعي الفني في آن واحد!
%36.8
أبدع 10 لاعبين في صفوف «الإمبراطور» على الصعيد الهجومي، بتسجيل وصناعة الـ19 هدفاً لمصلحة الفريق، التي وضعته فوق القمة في قائمة أقوى خطوط الهجوم في النسخة الحالية من دورينا، وبرز نيكولاس خيمينيز كونه الأكثر مساهمة في تسجيل وصناعة أهداف «الفهود»، بنسبة 36.8%، حيث سجّل هدفين وصنع 5، وهو مُتصدّر قائمة «توب أسيست» في الدوري، ويليه مُباشرة في قائمة الوصل «الثُنائي»، فابيو ليما وهاريس سيفيروفيتش، بعدما شارك كل منهما في 31.6% من الحصاد الهجومي، حيث سجّل الأول 5 وصنع هدفاً، وهو ثاني هدافي الدوري بفارق هدف عن لابا كودجو، في حين أحرز الثاني 4 أهداف وصنع 2، بينما شارك علي صالح في تسجيل وصناعة 4 أهداف، مقابل 3 للمالي، سياكا سيديبي.

الوصل
الإمبراطور
دوري أدنوك للمحترفين
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