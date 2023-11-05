«عالمية أبوظبي».. فرحة خاصة

أبوظبي (الاتحاد)

جاءت عائشة من فرنسا لتشارك في منافسات الفتيات للنسخة الخامسة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، ولم تكن تتوقع أن تحصد ميدالية في هذا الحدث العالمي الكبير، ولكن حدث ما لم تكن تتوقعه وحصدت ميدالية فضية، باسم أكاديمية «في إل بي» التي تشارك بفريق في البطولة.

فرحة الفرنسية عائشة كانت كبيرة للغاية، لكن ما لفت الانتباه هو فرحة زملائها بالفريق، وكذلك مدربيها، لاسيما وأن أبناء الأكاديمية المشاركين في البطولة احتفلوا ببطلتهم بفرحة عارمة وقرروا أن يلتقطوا صوراً جماعية في عدد كبير من أركان صالة مبادلة أرينا التي تستضيف البطولة سواء في الحي الرياضي أو في داخل جناح شرطة أبوظبي الذي يعرض الكثير من الخدمات التي تقدمها شرطة العاصمة.

حالة الانبهار التي سيطرت على الفريق الفرنسي لم تكن الوحيدة بين الفرق المشاركة، لاسيما وأن الجميع أعرب عن دهشته بما تقدمه أبوظبي من خدمات جليلة للعبة، وكذلك التجهيزات الخاصة بالبطولة وتوفير كل سبل الراحة في الإقامة والتنقل وكذلك توفير صالات التدريب استعداداً للمشاركة في المنافسات التي تمتد لعشرة أيام وتتضمن فئات عديدة، بداية من مهرجان البراعم للصغار من الجنسين مروراً بالناشئين ثم الشباب إضافة إلى الهواة والمحترفين والأساتذة.