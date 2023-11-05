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الرياضة

«برج مبادلة» يحتفي بالنسخة 15 من عالمية أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو

«برج مبادلة» يحتفي بالنسخة 15 من عالمية أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو
6 نوفمبر 2023 02:07

أبوظبي (الاتحاد)

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احتفى «برج مبادلة» أحد أبرز معالم أبوظبي بالنسخة (15) من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو عبر عرض ضوئي مميز على واجهة برج مقرها الرئيسي يحمل شعار البطولة.
ويندرج العرض في إطار الشراكة الاستراتيجية المميزة التي تجمع شركة «مبادلة للاستثمار» واتحاد الجو جيتسو، حيث تعتبر «مبادلة» الراعي الحصري للمنتخب الوطني وأحد أبرز الداعمين لبطولات الاتحاد المختلفة.
كما تعكس هذه المبادرة المكانة الراسخة التي تتمتع بها رياضة الجو جيتسو في المجتمع الإماراتي، والشعبية المتنامية التي تحظى بها، وريادة دولة الإمارات والعاصمة أبوظبي على خريطة الرياضة العالمية، وجهودها في نشر اللعبة وزيادة عدد الممارسين من خلال احتضانها لكبرى البطولات العالمية واستقطابها لأهم نجوم اللعبة العالميين.

مبادلة
أبوظبي
بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو
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