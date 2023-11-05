بطل «ميامي جراند سلام»: مستقبل مبهر للعبة في الشرق الأوسط

أبوظبي (وام)

أعرب بطل الجو جيتسو محمد بن حريمل، لاعب المنتخب السعودي، عن سعادته بالمشاركة في منافسات النسخة الـ 15 من «عالمية أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو» والمقامة في مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، بمشاركة أكثر من 7000 لاعب ولاعبة يمثلون 127 دولة.

وقال ابن حريمل، المتوج بذهبية ميامي جراند سلام للجو جيتسو - وزن (77 كجم)، إن مستوى تنظيم البطولة فاق التوقعات، وكذلك أعداد المشاركين في المنافسات، ومع تخصيص اليوم الخامس للهواة كانت المنافسات قوية للغاية، خاصة بين اللاعبين العرب، الأمر الذي يبشر بمستقبل رائع للعبة في الشرق الأوسط.

وأضاف ابن حريمل: «لم أتمكن من الحصول على الذهبية في النسخة الحالية، لكن سأكون موجوداً في النسخة المقبلة من أجل التتويج بها، ويكفيني شرف المشاركة في واحدة من أكبر وأهم بطولات العالم للجو جيتسو»، مؤكداً أن مشاركته في النسخة الحالية من عالمية أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو جاءت بعد استعدادات مكثفة.