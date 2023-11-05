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الحي الرياضي.. متعة وترفيه للجماهير

الحي الرياضي.. متعة وترفيه للجماهير
6 نوفمبر 2023 02:07

أبوظبي (الاتحاد)

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تتواصل فعاليات بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو في نسختها الخامسة عشرة وسط أجواء مفعمة بالحماس والتشويق والمهارات العالية التي يظهرها اللاعبون واللاعبات داخل مبادلة أرينا، فضلاً عن الأنشطة المصاحبة وخيارات الترفيه المتنوعة في الحي الرياضي، ما يجعل من البطولة فعالية متكاملة تقدم حماس وتشويق الرياضة والتميز في تنظيم الأنشطة والفعاليات الترفيهية التي تلائم جميع شرائح المجتمع.
ويشهد الحي الرياضي إقبالاً لافتاً من الأفراد والعائلات من مختلف الجنسيات والأعمار، حيث تعيش الأسر تجربة استثنائية مع الأنشطة الرياضية والترفيهية والتراثية والمنصات المميزة للحي الرياضي الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.
وتقدم عربات الطعام المتنقلة تشكيلة واسعة من المأكولات، التي تلبي أذواق الزوار على اختلاف ثقافتهم، ما يجعلها إحدى أبرز مزايا الحي الرياضي.
كما يمتاز الركن التراثي بتقديم منصة الحناء وفن الخط العربي وحياكة السدو التقليدية، ويشهد يومياً إقبالاً كبيراً من الجماهير للتعرف على هذه الجوانب المميزة من تراث دولة الإمارات الغني. وتقول داليا، فنانة الحناء التي ورثت هذه المهنة عن والدتها: «نحرص على إظهار جمال التراث والعادات الإماراتية ومدى تميزها من خلال منح الزوار تجربة الرسم بالحناء لأنها جزء أساسي من تراثنا، ونشهد يومياً أعداداً كبيرة من الزوار وخاصة الأطفال الذين يطلبون رسومات متنوعة مثل شعار فريقهم المفضل أو رسومات الورد أو الرسومات التراثية».
كما يمكن للزوار الاختيار من بين مجموعة متنوعة من الألعاب والأنشطة التفاعلية والألعاب التي تناسب مختلف الأعمار إذ تقدم لهم المتعة وتتيح لهم اختبار قدراتهم الرياضية في آن معاً. وتقول مهرة محمد الجنيبي، وهي لاعبة جو جيتسو في الثامنة من عمرها: «حصلت على الميدالية الذهبية في وزن 48 كجم، وأمارس الجو جيتسو منذ عامين إلى جانب أختي وإخواني الثلاث، قضيت أوقاتاً ممتعة في الحي الرياضي، حيث أتيحت لي الفرصة لتجربة جميع الألعاب، ولا سيما لعبة اختبار قوة اللكمات». كما أشار الطفل فيلكس ماتيو القادم من المكسيك إلى أنه يحضر البطولة للمرة الأولى لتشجيع صديقه المشارك في النزالات، وأشار إلى أنه استمتع كثيراً بفعاليات الحي الرياضي المميزة.
فرصة التدريب 
يقول الطفل زين الزيات القادم من لبنان رفقة عائلته، حيث تشارك أخته جولي الزيات في المنافسات، وهي تحمل العديد من الميداليات الذهبية في مسيرتها، أنه استمتع واستفاد كثيراً من فرصة التدريب في الرياضي برفقة أخته الصغرى ميرا.

بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو
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