الهواة يبدعون على بساط «عالمية» أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو

مصطفى الديب (أبوظبي)

شهد اليوم الخامس من منافسات النسخة 15 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو مجموعة من أقوى النزالات المخصصة لفئة الهواة من حملة الحزامين الأبيض والأزرق، للرجال والسيدات يمثلون الأندية والأكاديميات من مختلف أنحاء العالم.

وتقام البطولة برعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية بمشاركة 7 آلاف لاعب ولاعبة من 127 دولة حول العالم.

حضر المنافسات اليوم وشارك في تتويج الفائزين عبد المنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو، ومحمد سالم الظاهري، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، والعميد محمد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة الاتحاد، وسالم محمد الدرعي، الرئيس التنفيذي لسلطة سوق أبوظبي العالمي، وأحمد عبدالله القبيسي، مدير قطاع الخدمات المساندة - مجلس أبوظبي الرياضي، وساجييف كوات، رئيس اتحاد الجو جيتسو الكازخستاني.

ولليوم الخامس على التوالي لعب الحضور الجماهيري الكبير دوراً مهماً في تحفيز اللاعبين لتقديم مستويات فنية مميزة في منافسات البطولة.وعلى صعيد النتائج ذهبت الصدارة إلى أكاديمية «كوماندو جروب» فيما حلت أكاديمية A.F.N.T في مركز الوصيف، ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في المركز الثالث.

وقال محمد سالم الظاهري، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة: «تخصيص يوم كامل من برنامج النسخة (15) من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو لمنافسات فئة الهواة يرسخ مكانة البطولة كمنصة عالمية مثالية تعزز المشاركة والشمولية، وتفسح المجال أمام مختلف الفئات للمشاركة في البطولات الدولية، وإبراز مواهبها وقدراتها، وتعزيز إمكانية دخولها إلى عالم الاحتراف».

وأشاد الظاهري بالتفاعل الجماهيري الكبير مع نزالات فئة الهواة، مؤكداً أن هذه الفئة أثبتت أنها تتمتع بقاعدة جماهيرية عريضة، مشيراً إلى حرص الاتحاد الدائم على إفساح المجال أمامهم للتألق في سماء البطولة، من خلال منح فئة الهواة يوماً كاملاً لخوض النزالات لمواكبة الإقبال المتزايد من اللاعبين، ما يعكس تزايد انتشار رياضة الجو جيتسو في مختلف أنحاء العالم.

وتابع الظاهري:«تواصل بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو قدرتها على الإبهار وتعزيز التواصل الرياضي والثقافي والمجتمعي، والجمع بين الأفراد من مختلف الثقافات والأعراق، في مشهد يعكس رسالة دولة الإمارات والعاصمة أبوظبي في ترسيخ منهج التواصل البنّاء بين الشعوب.

وقال أحمد عبدالله القبيسي، مدير قطاع الخدمات المساندة في مجلس أبوظبي الرياضي: «تشهد بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو نجاحات متوالية وتجتذب حضوراً جماهيرياً من مختلف فئات المجتمع، وأتوقع لها مزيداً من النمو في المستقبل، ويأتي ذلك بفضل الجهود التي يبذلها الاتحاد، ليثبت أنه من بين أفضل الاتحادات الرياضية في الدولة».

قال ساجييف كوات، رئيس اتحاد الجو جيتسو الكازخستاني:«تسعدني للغاية النتائج التي يحققها لاعبونا، ولا سيما وأننا نشهد اليوم تغير موازين القوى وبروز العديد من الدول القوية على ساحة الجوجيتسو العالمية. والأهم أن رياضة الجوجيتسو تشهد حالياً انتشاراً واسعاً في مختلف أنحاء العالم، على مستوى الفرق والمنتخبات الوطنية، ويأتي كل ذلك بفضل الجهود التي تبذلها أبوظبي في الترويج لهذه الرياضة، سواء من حيث تقديم تجربة استثنائية ملهمة للجميع في نشر وتطوير اللعبة وصناعة وتأهيل الأبطال، أو تنظيم أقوى البطولات في العالم بأعلى معايير الجودة، فضلاً عن جهودها في السعي لاعتماد اللعبة بالمنظمات الدولية الرياضية الكبرى».

تطور هائل

قال جابرييل دو سانتوس/ حزام أزرق من أكاديمية

آلايانز إنترناشيونال» البرازيلية والفائز بالميدالية الذهبية لوزن 62 كجم:« يشكل هذا الإنجاز نقلة نوعية في مسيرتي الرياضية، وأتفاءل كثيراً بهذه البطولة والتواجد في أبوظبي عاصمة الجو جيتسو العالمية، التي تحتل حيزاً بارزاً من ذكرياتي الجميلة».

وأضاف: «مشواري نحو الذهب لم يكن سهلاً، فنحن نتنافس في واحدة من أقوى البطولات العالمية ومن الطبيعي أن نواجه منافسين أقوياء خلال مسيرتنا إلى منصة التتويج. مشهد هذه الرياضة يتغير باستمرار، وشعبيتها في ازدياد مستمر، وسط تقدم دول لم تكن معروفة على الساحة في الماضي».

منافسات اليوم

تشهد البطولة اليوم إقامة منافسات فئة الأساتذة (فوق 30 عاماً) من حملة الأحزمة، الأزرق والبنفسجي والبني والأسود، وتستمر المنافسات حتى الغد.

برنامج البطولة

يتضمن جدول منافسات البطولة في الأيام المقبلة منافسات فئة الأساتذة اليوم وغداً، ونزالات فئة المحترفين اعتباراً من الأربعاء، بالإضافة إلى حفل جائزة أبوظبي العالمية للجو جيتسو مساء السبت المقبل.

شعبية كبيرة

قال الصربي ستيفان لازاريفيتش/ حزام أزرق من أكاديمية A.F.N.T الذي حصد ذهبية 120 كجم:« ما أروع التتويج على أرض أبوظبي في هذه البطولة العالمية المستوى، التي تحتل قمة أولويات مشاركات اللاعبين الهواة والمحترفين على حد سواء. خاصة أن دولة الإمارات والعاصمة أبوظبي أرست قواعد استثنائية في تنظيم واستضافة بطولات الجو جيتسو الكبرى وتعتبر هي النموذج والمعيار الذي يجب أن يهتدي به الجميع في ذلك».

أبرز إنجاز

تقول ماريا أودينتسوفا/ حزام أزرق من أكاديمية «توب تيم» في قرغيزستان التي تمكنت من حصد الميدالية الذهبية وزن 49 كجم: «هذا هو الإنجاز الأبرز في مسيرتي، وأنا في غاية السعادة والتفاؤل حيال مستقبلي في تلك اللعبة. شعور الصعود إلى منصة التتويج لا يضاهى وأفكّر جدياً للتحول نحو احتراف اللعبة».

أضافت: «شاركت في بطولات دولية سابقة إلا أن بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو ليست كغيرها من البطولات، خصوصاً من ناحية التنظيم الاحترافي والحضور الجماهيري والمستوى الفني التنافسي».