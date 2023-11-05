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«الأبيض» يبدأ الاستعداد لتصفيات المونديال

«الأبيض» يبدأ الاستعداد لتصفيات المونديال
6 نوفمبر 2023 02:08

معتز الشامي (دبي)

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يدخل منتخبنا الوطني معسكره المغلق في دبي صباح اليوم، وذلك في بداية الاستعداد لانطلاقة مشوار التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لمونديال 2026 وكأس آسيا 2027، حيث يلتقي أمام منتخب نيبال يوم الخميس المقبل على استاد آل مكتوم بدبي، ثم لقاء الأحمر البحريني يوم 21 نوفمبر الجاري، ويؤدي منتخبنا تدريبه الأول مساء اليوم على الملعب الفرعي لنادي الوصل، بعد إخضاع اللاعبين للفحوص صباحاً.
وكان الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني بقيادة باولو بينتو، قد أعلن استدعاء 28 لاعباً، للقائمة هم، خالد عيسى وعلي خصيف ومحمد الشامسي وحسن حمزة وخالد الهاشمي وخليفة الحمادي ومحمد العطاس وعمر حسين هيكل وأحمد جميل وخالد الظنحاني وزايد سلطان وعبدالرحمن صالح وعبدالله إدريس وعلي سالمين ويحيى نادر ومحمد عباس وحازم محمد وماجد راشد وعبدالله رمضان وطحنون الزعابي ويحيى الغساني وحارب عبدالله وفابيو ليما وعلي صالح وعلي مبخوت وسلطان عادل وعيسى خلفان وكايو كانيدو.
وينتظر خضوع اللاعبين للفحوص، للتأكد من جاهزية جميع اللاعبين لدخول التشكيلة، حيث يتوقع انضمام جميع اللاعبين باستثناء لاعبي الشارقة والعين بسبب ارتباطهم بمباريات دوري أبطال آسيا، على أن يلتحق لاعبو الناديين بالمعسكر اعتباراً من يوم غدٍ، ويواصل منتخبنا تدريباته على الملعب الفرعي للوصل، بينما يلعب مباراته الأولى أمام نيبال في استاد آل مكتوم بدبي، قبل أن يغادر يوم 19 الجاري إلى المنامة لمواجهة المنتخب البحريني يوم 21 الجاري.

الأبيض
المنتخب الوطني
نيبال
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