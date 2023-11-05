دياز يتناسى أحزانه وينقذ ليفربول من الخسارة أمام لوتون



القاهرة (د ب أ)



تناسى الكولومبي لويس دياز أحزانه في أعقاب خطف والده مؤخراً، وأنقذ ليفربول من السقوط في فخ الخسارة أمام مضيفه لوتون تاون، ليقوده للتعادل معه 1 / 1 في الوقت القاتل، بالمرحلة الحادية عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبادر لوتون تاون الذي يقضي موسمه الأول في البطولة العريقة التي صعد إليها الموسم الماضي قادماً من دوري الدرجة الأولى (تشامبيون شيب)، بالتسجيل عن طريق الهولندي تاهيت تشونج في الدقيقة 80، لكن دياز أحرز هدف التعادل لليفربول في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني، لينقذ ليفربول من تلقي خسارته الثانية في المسابقة خلال الموسم الحالي.

بهذا التعادل، أهدر ليفربول فرصة التقدم لوصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي - ولو بصورة مؤقتة - حيث أصبح في المركز الثالث برصيد 24 نقطة، بفارق الأهداف أمام أرسنال، صاحب المركز الرابع، المتساوي معه في الرصيد نفسه. في المقابل، ارتفع رصيد لوتون تاون إلى 6 نقاط في المركز السابع عشر (الرابع من القاع)، بفارق الأهداف أمام بورنموث، صاحب المركز الثامن عشر الذي يمتلك الرصيد نفسه.