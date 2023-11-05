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الرياضة

40 دراجاً يرسمون نجاح أبوظبي «سوبر كروس»

40 دراجاً يرسمون نجاح أبوظبي «سوبر كروس»
6 نوفمبر 2023 02:07

أبوظبي (الاتحاد)

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بنجاح هائل اختتمت فعاليات النسخة الافتتاحية من جائزة أبوظبي الكبرى للسوبر كروس للدراجات النارية، بعد منافسات حامية شهدتها جولة أبوظبي التي أقيمت في جزيرة ياس لأول مرة في المنطقة.  وشارك في المنافسات 40 دراجاً من أفضل متسابقي السوبر كروس العالميين، وحقق جوي سافاتجي المركز الأول في فئة WSX (450 سم3)، والمتسابق ماكس أنيستي المركز الأول في فئة SX2 (250 سم3).. كما شهد الحدث مشاركة 20 متسابقاً شاباً من المواهب الناشئة في رياضة الدراجات النارية في دولة الإمارات، وخاض 10 سائقين منهم منافسات فئة 85 سم 3، بينما شارك العشرة الآخرون في فئة 65 سم 3. وقال سيف راشد النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة إثارة: «الأداء المشوق والتفاعل الهائل من الجمهور فاق توقعاتنا.. وسعدنا بتوفير منصة للدراجين الناشئين في الدولة».

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