«تورك للدراجات» يتفوق في البحرين

دبي (الاتحاد)

اختتم فريق تورك للدراجات الهوائية مشاركته الناجحة بفوزه بالمرحلة الأخيرة واحتلال وصافه طواف ناصر بن حمد للدراجات الهوائية، عن طريق الدراج سعيد أبلواش، فيما كان الفريق الإماراتي تفوق في صدارة ترتيب المرحلتين الأولى والثالثة.

وشهد الطواف في نسخته الثالثه مشاركة 18 فريقاً من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي بمجموع 161 دراجاً.

وعبر زعل بن زعل مدير فريق تورك عن نجاح المشاركة للفريق، وحصد مراكز متقدمة ضمن المراحل، وقال إنها ثمرة العمل الجماعي للاعبين، وعبر عن تقديره لدعم الجهات الراعية وفي مقدمتها مؤسسة الإمارات العامة للبترول «إمارات» والبراري للعقارات وأيرويكس سايكلنج وأوكلي على الدعم المستمر لهم في المشاركات الخارجية، وهو ما كان له بالغ الأثر في التفوق الذي يحققه لاعبو الفريق.

وضمت بعثة الفريق في البحرين، كل من محمد درويش من إداري الفريق والدراجين سعيد أبلواش، ماجد الصايغ، سعيد مروان، عادل جلال، حسين النجار، حسن نيان.

يذكر أن فريق تورك فريق هواه مجتمعي إماراتي تأسس عام 2015، من قبل مجموعة من الشباب المواطنين من هواة ممارسة رياضة الدراجات الهوائية، بهدف تشجيع ممارسة الرياضة عموماً والدراجات الهوائية على وجه الخصوص في المجتمع، ونجح الفريق خلال هذه المدة الزمنية من تسجيل اسمه كمنافس ذي حضور قوي في العديد من البطولات المحلية والخارجية، وسط طموح بحصد المزيد من النتائج الإيجابية.