العروبة يتمسك بصدارة «الأولى» بـ «فوز تحت المطر»

معتصم عبدالله (دبي)

وسط أجواء شتوية ماطرة بملعبه في الفجيرة، تمسك العروبة بصدارة ترتيب «دوري الدرجة الأولى»، بالفوز على ضيفه سيتي 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين في انطلاق «الجولة الثامنة»، والتي شهدت استعادة الظفرة للوصافة مؤقتاً بتغلبه على ضيفه الرمس 3-2 على استاد حمدان بن زايد، فيما تفوق الذيد على جلف يونايتد 2-0، وحسم التعادل الإيجابي 2-2 مواجهة جلف إف سي ودبا.

ويدين العروبة بفوزه السابع في مشوار الدوري على حساب ضيفي سيتي 2-1، لهدفي ويسلي براجا في الدقيقة 19، و«القائد» مهند خميس في الدقيقة 35، فيما سجل بنيامين نانا هدف سيتي الوحيد في الدقيقة 28، ورفع العروبة رصيده إلى 22 نقطة، مقابل 4 لسيتي «قبل الأخير».

وعلى استاد حمدان بن زايد استعاد «فارس الظفرة» الوصافة بفوزه المتأخر على ضيفه الرمس 3-2، وسجل أهداف «أصحاب الأرض» توناني افوبي في الدقيقة 19، سعيد جاسم 37، و«البديل» دياجو داسيلفا هدف الفوز الثمين لفريقه في الدقيقة 94، فيما أحرز ثنائية الضيوف لوكاس داسيلفا في الدقيقتين 8 و87، ورفع الظفرة رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين عن دبا الحصن الذي خاض عدد مباريات أقل، فيما بقى الرمس برصيد 3 نقاط في المركز الأخير.

وعاد الذيد بالنقاط الثلاث من ملعب شباب الأهلي بالعوير، بعد تفوقه على مضيفه جلف يونايتد بهدفين دون مقابل، وسجل هدفي الضيوف محمد الحمادي في الدقيقة 26، وأحمد الحمودي 62، وشهدت المباراة طرد ثنائي جلف جاك شيلس 47، وأحمد أبو شهاب 94، ورفع الذيد رصيده إلى 10 نقاط في المركز السادس، مقابل بقاء جلف يونايتد برصيد 7 نقاط في المركز 14.