الخماسي الحديث «الرابع» في بطولة العالم بإندونيسيا

علي معالي (دبي)

احتل منتخبنا الوطني للخماسي الحديث المركز الرابع في بطولة العالم للبياثل والترياثل، لفئة العمومي، والتي جرت في إندونيسيا، وهي أول مشاركة عالمية بهذا الحجم للعبة حديثة النشأة، حيث تأسس اتحاد الخماسي الحديث في 2022، وشارك منتخبنا في النهائيات باللاعبين صالح السويدي، حمد الدوسري، خالد الشامسي، جاسم العبدولى، وعمران إسماعيل، وهذه البطولة تقام مرة واحدة كل عام لجميع الفئات العمرية من الرجال والسيدات بمشاركة جميع دول العالم، وهذه أول يشارك فيها منتخب الإمارات للخماسي الحديث، وكان لمنتخبنا حديث التكوين مشاركة على مستوى القارة الآسيوية وحقق فيها 5 ميداليات ملونة منها ذهبيتان وفضيتان وميدالية برونزية.

حل منتخبنا رابعاً في البياثل خلف كازاخستان، وليتوانيا، وإندونيسيا، وفي الترياثل، جاء رابعاً أيضاً بعد ليتوانيا، كازاخستان، وإندونيسيا، ووصل عدد إجمالي اللاعبين المشاركين إلى 450 لاعباً ولاعبة يمثلون 34 دولة من مختلف دول العالم، والمنتخبات التي شاركت في مرحلة العمومي وصلت إلى 13 دولة وهي فرنسا، كازخستان، ليتوانيا، سريلانكا، إندونيسيا، الإمارات، سنغافورة، الكويت، نيوزيلندا، السعودية، إيران، الهند والفلبين، للفئات العمرية من مرحلة 9 أعوام حتى 70 عاماً للذكور والإناث.

في مسابقات البياثل تأهل عدد 3 لاعبين للنهائيات وهم: صالح مبارك السويدي، وحمد عيسى الدوسري، خالد حميد الشامسي، وفي مسابقات الترياثل تأهل عدد 5 لاعبين للنهائيات وهم صالح مبارك السويدي، جاسم سعيد العبدولي، حمد عيسى الدوسري، وخالد حميد الشامسي، وعمران عارف.

وصفت الدكتورة هدى المطروشي رئيس اتحاد الخماسي الحديث ما حدث في أول مشاركة بهذا الحجم على مستوى العالم بالإنجاز الرائع، وقالت: في ثاني ظهور دولي لنا أكدنا تواجدنا على الساحة في رياضة حديثة العهد بالدولة ومنطقة الخليج، وكان ظهورنا الدولي الأول في بطولة جنوب شرق آسيا التي جرت في تايلاند، وسجلنا خلالها التواجد المميز بـ 5 ميداليات (2 ذهب و2 فضة، وواحدة برونزية).

وأضافت الدكتورة هدى المطروشي: نعمل بجد من خلال جميع الاتجاهات لنتطور، ولدينا العناصر التي تدفعنا للأمام في كل المسابقات، وهناك تعاون كبير بين اتحادنا وكل الاتحادات المتعاونة في عملنا والهيئة العامة للرياضة، ورغبة اللاعبين والمدربين ومجلس الإدارة في الانتقال باللعبة إلى مستوى مرموق عالمياً.