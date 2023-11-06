«الإمارات القابضة» للدراجات يعين رئيسة تنفيذية للفريق

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن فريق الإمارات القابضة (ADQ) للدراجات الهوائية، فريق السيدات المحترف الأول في الدولة، عن ترقية ماريا كاميلا جارسيا لتصبح الرئيسة التنفيذية للفريق، في تطور ديناميكي ضمن إدارة الفريق، بعد نجاحها الكبير الذي حققته مع الفريق كرئيسة للاستراتيجية له منذ عام 2021.

وستخلف ماريا كاميلا - في منصبها الجديد - ميليسا مونكادا، التي تشغل الآن منصب رئيسة مجلس إدارة فريق الإمارات القابضة (ADQ) للدراجات الهوائية.

تأتي جارسيا لمنصبها الجديد حاملة معها خبرة تمتد عبر ما يزيد على 10 سنوات في إدارة مؤسسات رياضية مرموقة ومتنوعة، في دول مختلفة وضمن ثقافات متعددة، بما في ذلك كولومبيا والمكسيك والولايات المتحدة الأميركية والإمارات والصين.

وقد استفاد فريق الإمارات القابضة (ADQ) للدراجات الهوائية من رصيد جارسيا الثري من الخبرة، إبان عملها كرئيسة تنفيذية له، كما كانت القوة الدافعة وراء عدد من المبادرات المهمة في مجال ركوب الدراجات، لذا فشغفها بالنمو ومعرفتها الوثيقة يجعلها قائدة مثالية، سيدعم مستوى فريق الإمارات القابضة (ADQ) للدراجات الهوائية ويدفعه إلى مستويات أعلى وأرفع.

وكرئيسة تنفيذية للفريق، ستواصل جارسيا تعزيز مواهب اللاعبات، ورعاية بطلات المستقبل، وبالتالي إعادة تشكيل مستقبل رياضة ركوب الدراجات للسيدات، ليس فقط على مستوى دولة الإمارات، ولكن أيضاً على الساحة العالمية.

وقالت ميليسا مونكادا، رئيسة مجلس إدارة فريق الإمارات القابضة (ADQ): «يسعدنا الإعلان عن تولي ماريا كاميلا جارسيا منصب الرئيسة التنفيذية لفريق الإمارات القابضة ADQ، بفضل مهاراتها القيادية التي تركز على اللاعبات وأفراد الفريق، ورؤيتها المنهجية التي تتسق مع رؤية فريق الإمارات القابضة ADQ، سيدفع تفانيها ورؤيتها لاعباتنا إلى تحقيق المزيد من النجاح عالمياً، مما سيساهم في تنفيذ خطط الفريق التي وضعناها معاً، ونحن نتطلع إلى الإنجازات التي سنشهدها تحت قيادتها».

وقالت ماريا كاميلا جارسيا، الرئيسة التنفيذية لفريق الإمارات القابضة (ADQ): «إنه لشرف كبير لي أن أكون جزءاً من فريق رياضة الدراجات الهوائية، ومعني بالسيدات بشكل عام، إن هذا التعيين يمثل فصلاً جديداً في رحلتي مع فريق الإمارات القابضة (ADQ) للدراجات الهوائية، وأولوياتي في منصبي الجديد ستبقى تعزيز مواهب الشابات، ورعاية بطلات المستقبل. والحقيقة يشرفني للغاية أن أقود الفريق، وآمل أن أواصل الارتقاء به وبلاعباته إلى القمم في رياضة ركوب الدراجات للسيدات، سواء في الإمارات وخارجها».

وأقام فريق الإمارات القابضة (ADQ) للدراجات الهوائية مؤخراً المعسكر التدريبي السنوي الثاني له في أبوظبي في الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الماضي، وشهد المعسكر، الذي استمر لأسبوع، مشاركة لاعبات الفريق الستة عشر في برنامج تدريبي مكثف، وفعاليات ثقافية، وجولات مجتمعية. وقد نجح المعسكر في رفع جهوزية اللاعبات ودعمهن وهن في مراحل الاستعداد للمشاركة في مسابقات وطوافات عام 2024، إيذاناً بموسم حافل بالمنافسات ينتظرهن.