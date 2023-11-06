«المهاجم المواطن» في واجهة هدافي «دوري 21»

معتصم عبدالله (دبي)

تصدر اللاعبون المواطنون واجهة سباق الهدافين في دوري المحترفين تحت 21 عاماً، بنهاية مباريات الجولة السابعة، والتي أقيمت على مدار أيام الجمعة والسبت والأحد على التوالي، بانضمام الثلاثي عيسى خلفان «العين»، خليفة خميس «شباب الأهلي»، برونو أوليفيرا «الجزيرة»، لقائمة المتصدرين برصيد 5 أهداف، والتي تضم الثنائي المقيم أسامة عمار «الوصل»، ماتيوس ليما «شباب الأهلي».

وسجل عيسى خلفان مهاجم العين هدفاً في مباراة فريقه أمام ضيفه الوصل 2-2 في قمة الجولة، ليحافظ «الزعيم» على صدارة الترتيب برصيد 17 نقطة دون خسارة، مقابل 13 نقطة لـ«الإمبراطور» الوصلاوي، الذي بقى في مركزه الرابع.

ولم يمنع تعثر شباب الأهلي بالتعادل أمام ضيفه اتحاد كلباء 2-2، مهاجمه خليفة خميس العبادلة والذي افتتح التسجيل لـ«الفرسان» في الدقيقة 7، من رفع رصيده الشخصي إلى 5 أهداف لينافس الصدارة، في الوقت الذي رفع فيه فريقه رصيده إلى 12 نقطة في المركز السادس بفارق الأهداف خلف «النمور» صاحب المركز الخامس.

وأسهم برونو اوليفيرا نجم «فخر أبوظبي» في تحويل فريقه التأخر في النتيجة أمام مضيفه الشارقة بهدف ضاري المازمي في الدقيقة 24، إلى فوز 2-1 بعدما أدرك التعادل في الدقيقة 45، قبل أن يضيف الكولومبي كارلوس زاباتا الهدف الثاني في الدقيقة 70، ورفع الجزيرة رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف العين المتصدر، فيما تراجع ترتيب «الملك» إلى المركز الثامن برصيد 10 نقاط.

وبعيداً عن سباق «صدارة الهدافين»، شهدت مباريات الجولة السابعة تفوق النصر على مضيفه البطائح بهدفي موسى ندياي في الدقيقة 24، وإيساك تشيكانا في الدقيقة 32، ليرفع «العميد» الذي أكمل دقائق الوقت بدل الضائع بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه عبدالكريم زياني بالإنذار الثاني في الدقيقة 96، رصيده إلى 12 نقطة في المركز السابع، مقابل 44 للبطائح «قبل الأخير».

وارتقى حتا إلى المركز الثامن برصيد 8 نقاط، بفوزه العريض على حساب ضيفه الإمارات «الأخير» بنتيجة 4-1، وتغلب بني ياس على مضيفه خورفكان 5-1 ليرفع «السماوي» رصيده إلى 6 نقاط في المركز العاشر، مقابل 4 لخورفكان «الثاني عشر»، فيما حسم التعادل السلبي مباراة واحدة في الجولة جمعت الوحدة «الثالث» برصيد 14 نقطة، أمام ضيفه عجمان «الحادي عشر» وله 4 نقاط.

واكتست «الجولة السابعة» أهمية خاصة للفرق المتنافسة، كونها سبقت «التوقف الثالث» لمشوار الدوري والذي يستمر حتى 24 نوفمبر الجاري، بالتزامن مع «أيام الفيفا» ومباراتي «الأبيض» أمام ضيفه منتخب النيبال في 16 نوفمبر الجاري، ومضيفه البحرين يوم 21 نوفمبر، ضمن الجولتين الأولى والثانية في الدور الثاني المجموعة الثامنة للتصفيات المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.

نتائج الجولة السابعة

العين – الوصل 2-2

الشارقة – الجزيرة 1-2

حتا – الإمارات 4-1

البطائح – النصر 0-2

شباب الأهلي – اتحاد كلباء 2-2

خورفكان – بني ياس 1-5

الوحدة – عجمان 0-0

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ترتيب فرق الصدارة

العين 17 نقطة

الجزيرة 15

الوحدة 14

الوصل 13

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ترتيب الهدافين

5 خليفة خميس «شباب الأهلي»

5 عيسى خلفان «العين»

5 برونو أوليفيرا «الجزيرة»

5 أسامة عمار «الوصل»

5 ماتيوس ليما «شباب الأهلي»