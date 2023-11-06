الدقيقة 99 تعصف بألميرون مدرب بوكا جونيورز



البرازيل (رويترز)

أعلن نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني استقالة مدربه خورخي ألميرون من منصبه بعد يوم واحد من هزيمة الفريق في المباراة النهائية لكأس ليبرتادرويس لأندية كرة القدم في أميركا الجنوبية أمام فلومينينسي البرازيلي، وبفضل هدف أحرزه لاعبه جون كينيدي في الدقيقة 99 فاز فلومينينسي 2-1 على بوكا جونيورز في الوقت الإضافي في ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو، ليتوج بلقب البطولة القارية المعادلة لدوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه.

وكان ألميرون تولى تدريب بوكا جونيورز في أبريل «نيسان» الماضي، عقب رحيل مواطنه الأرجنتيني هوجو إيبارا.

وقال بوكا جونيورز في بيان: «ابلغنا خورخي ألميرون أنه ومن جانب واحد قرر مع أفراد طاقمه الفني عدم الاستمرار في تدريب الفريق رغم أن عقده مع النادي يمتد حتى نهاية الموسم، يشكر النادي المدرب وطاقمه الفني على كل ما قدموه من خدمات، ويتمنى لهم كل النجاح والتوفيق في المستقبل».