أبطال «التزلج» يرسمون السعادة على كاسر الأمواج

أبوظبي (الاتحاد)

أسدل الستار على منافسات الجولة الثانية من بطولة الإمارات للتزلج على الماء، والتي حظيت بمشاركة قوية في مختلف فئات البطولة تجاوزت 50 متسابقاً على كاسر الأمواج في العاصمة أبوظبي.

وفاز بالمركز الأول في فئة مبتدئين «ويك سيرف»، سعيد سيف النعيمي وحل ثانياً سلطان سيف النعيمي، وفي فئة السيدات «ويك سيرف»، حققت المركز الأول آنا تسيبوفا وحلت ثانية بوريانا ستيفانوفا والثالثة آنا فاسيلفلا، وفي فئة المحترفين حقق المركز الأول ستيفان جوردانوف، وحل ثانياً عامر الكليشي وثالثاً دين سيتان.

وفي منافسات التزلج على الماء، حقق كارل الخازن المركز الأول في فئة المحترفين، وحل ثانياً إيفان كوزمين وثالثاً مارس والش، وفي فئة السيدات للتزلج على الماء حلت في المركز الأول حصة القبيسي وثانية جايل ورايدان، والثالثة لين ظاهر، وعبر فئة المبتدئين للرجال حقق المركز الأول، سعيد سيف النعيمي، وحل ثانياً حسن الزعابي وثالثاً سعيد النعيمي، وعبر فئة الناشئين تمكن من إحراز المركز الأول علي سيف المزروعي، وحل ثانياً عبد الرحمن النعيمي وثالثاً كوبي والش.

وكانت تصفيات التزلج على الماء قد استمرت على مدار يومين، حيث كانت التصفيات التأهيلية قد أقيمت في اليوم الأول، واستمرت مع اليوم الثاني والختامي للمنافسة.

وكرم الفائزين في الختام ناصر الظاهري، رئيس قسم السباقات الحديثة في النادي، وخالد العلي حكم السباق، وبول فون المدير التنفيذي في الاتحاد الدولي للتزلج على الماء.

ووجه ناصر الظاهري التحية لكل المشاركين والجنسيات الحاضرة في المنافسة، حيث أكد أن قوة الفعالية جاءت بتنوع المشاركين والحضور المميز في مختلف الفئات، وقال: اجتذبت البطولة حضوراً دولياً كبيراً وواسعاً، وشهدت مشاركة قوية كما تابعنا على مدار يومين.

وأضاف الظاهري: هي من الرياضات البحرية الحديثة والتي تحقق الكثير من المتعة والترفيه لممارسيها، وأيضاً تعطيهم الفرصة من أجل الدخول في أجواء المنافسة الرياضية المميزة.