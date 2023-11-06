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«عربية» الجودو للمراحل تنطلق في الفجيرة 15 نوفمبر

«عربية» الجودو للمراحل تنطلق في الفجيرة 15 نوفمبر
6 نوفمبر 2023 14:00

الفجيرة (الاتحاد)
برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، يستضيف مجمع زايد الرياضي بإمارة الفجيرة خلال الفترة من 15 وحتى 20 نوفمبر الجاري، البطولة العربية لفرق أندية الناشئين والناشئات والشباب والشابات العاشرة والبطولة العربية للأندية الثامنة للفئات العمرية المختلفة، التي يستضيفها اتحاد الجودو، بإشراف الاتحاد العربي للجودو.
وتحدد مساء اليوم، موعداً نهائياً للتسجيل للمشاركة حسب اللائحة الفنية والبرنامج الزمني العام للبطولة التي سخرت لها إمارة الفجيرة كافه متطلبات النجاح، دعماً لجهود الاتحاد الذي استضاف بطولة آسيا والمحيط الهادي لكبار الجودو في الفجيرة في أبريل 2019 بمشاركة 39 دولة آسيوية، من بينها 11 دولة عربية، وحققت وقتها نجاحاً تجاوز حدود الوطن.
وحددت لائحة البطولة أماكن الإقامة والتسجيل فور وصول الوفود، على أن ينعقد الاجتماع الفني يوم 15 نوفمبر بهدف تأكيد المشاركة، وتثبيت أهلية اللاعبين من واقع الأوراق الثبوتية، مع تفقد قاعة البطولة وتحديد المهام والمسؤوليات.
وتجرى قرعة بطولة الأندية على مستوى الفردي في اليوم التالي، ويعقب ذلك اجتماع الحكام والميزان للمشاركين في منافسات اليوم الأول للأشبال المقرر صباح يوم الجمعة 17 نوفمبر لمختلف الفئات والأوزان للذكور والإناث، على أن يتم التتويج بعد ظهر اليوم نفسه.
وثمن محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الجودو، رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، للبطولة العربية للمراحل العمرية، وجهود نادي الفجيرة للفنون القتالية وتعاونه المستمر مع اتحاد الجودو، والذي أفرز الكثير من الإيجابيات التي أسهمت في دعم مسيرة اللعبة وتطورها بالمنطقة الشرقية.

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