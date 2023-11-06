كايو كانيدو: «المونديال» ليس بعيداً عن «الأبيض»

مراد المصري (دبي)

أكد كايو كانيدو مهاجم منتخبنا الوطني ونادي الوصل، أن «الأبيض» قادر على الوصول إلى نهائيات كأس العالم 2026، موضحاً أنه لم يكن بعيداً عن ذلك عندما وصل إلى الدور الفاصل قبل الخسارة في الدقائق الأخيرة أمام أستراليا، مما يعني أن الأمر ليس بعيداً عنه هذه المرة أيضاً مع زيادة عدد المقاعد المخصصة للصعود.

وأوضح كانيدو أن أداء المنتخب يسير بشكل تصاعدي، خصوصاً منذ تولي المدرب البرتغالي باولو بينتو مهمة القيادة، وذلك يعود لأسلوب المدرب بعدم ضمان أي لاعب مقعده في التشكيلة الأساسية، حيث يؤدي هذا الغموض إلى زيادة القتالية الإيجابية بين اللاعبين، وسعي كل منهم لإثبات نفسه أمام الجهاز الفني للتواجد في التشكيلة خلال المواجهة المقبلة.

وقال: «الكل يضع كامل تركيزه في التدريبات، ويخوضها بأقوى مستوى من أجل الحصول على مقعد في التشكيلة الأساسية، وهو كمدرب رائع للغاية على كافة الأصعدة، والكل يعمل معه بروح مرتفعة ورغبة بمواصلة هذه النتائج الإيجابية التي ظهرنا عليها في المباريات الماضية، والأهم هو الحضور الجماهيري على المدرجات الذي اعتقد أنه سيكون حاضراً مع ارتفاع الثقة بالمنتخب مجدداً في ظل ما شاهدوه مؤخراً، والكل يدرك أن اللاعبين يريدون تقديم أقصى طاقتهم في التصفيات والكل لديه هدف واحد».

وكان اللاعب قد سجل هدفاً مميزاً حسم به الوصل تفوقه على العين 3-1 في الجولة السابعة لدوري أدنوك للمحترفين، في أول موسم له بعد العودة إلى صفوف «الإمبراطور» بعد رحلة مع «الزعيم» تحديداً، وقال: «أحب المباريات الكبيرة ومواجهات الوصل والعين دائماً كبيرة، لذلك ربما أسجل الأهداف فيها مع الفريقين «ثاني أكثر من سجل في هذا اللقاء تاريخياً بالدوري 8 أهداف»، وأنا شخصياً من نوعية اللاعبين الذين يفضلون المباريات الكبيرة ومصمم لها، لكن هذه عقليتنا كفريق هذا العام، حيث نخوض كل مباراة وكأنها نهائي وندرك أننا حققنا ثلاث نقاط فقط في نهاية المطاف، ويجب أن نركز على المباراة التي تليها».

وتابع: «الأجواء الجماهيرية كانت رائعة في ملعب زعبيل، لكن هذا حال جماهير الوصل دائماً التي تحضر بقوة، سواءً في ملعبنا أو خارجه، ونتمنى استمرار حضورها بهذا الشكل، حيث إنها تمنحنا دائماً حافزاً وميزة إضافية تدفعنا في جميع الأوقات لتقديم المزيد في أرضية الميدان».

وفيما يتعلق بتجربته في صفوف العين، قال: «الناس تأخذ فكرة مغلوطة أحياناً، وجماهير العين دعمتني دائماً، وكنت سعيداً بلقاء الفريق والإدارة في هذه المباراة، لطالما استقبلوني جيداً، اخترت العودة إلى الوصل لأنه بمثابة منزلي، حيث قضيت فيه نحو خمس سنوات قبل ذلك، والآن هو عامي السادس، عائلتي تشعر بالسعادة هنا، ووالدي قادم الشهر المقبل لمساندة الفريق، حيث يشجع الوصل أيضاً، أنا أريد الاستمتاع بكرة القدم والحياة ولا أبحث عن المشاكل، وأريد أن أصنع الفارق مع الوصل في هذا الموسم وجميع المواسم القادمة وخدمة الفريق بأفضل صورة ممكنة».

وختم: «لدي شعور أن هذا الفريق سيقوم بأمور كبيرة للغاية في هذا الموسم، وسنتوج بألقاب في حال واصلنا الاجتهاد وتقديم هذا الأداء القوي واللعب بروح المجموعة والتطلع دائماً لتحقيق المكتسبات التي تنتظرها الجماهير الداعمة لنا بقوة».



كايو كانيدو

المركز: مهاجم

العمر: 33 عاماً

المباريات في الدوري: 190

الأهداف: 89

المباريات الدولية: 34

الأهداف: 9