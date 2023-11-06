اليوفي يفك عقدة «الخمسة العجاف» بـ «ابن العشرين»



روما (أ ف ب)

فك يوفنتوس عقدة لازمته منذ 2018 بتغلبه على مضيفه فيورنتينا 1-0 في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، فيما تجنب روما سقوطاً تاريخياً أمام ليتشي وحول تأخره حتى الوقت بدل الضائع الى فوز 2-1.

وعلى ملعب «أرتيميو فرانكي» في فلورنسا حيث لم يفز في الدوري منذ الأول من ديسمبر 2018 (3-0)، بقي يوفنتوس قريباً من إنتر المتصدر بتحقيقه فوزه الرابع توالياً والخامس في آخر ست مراحل، رافعاً رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف «نيراتسوري» المتصدر الذي فاز السبت على مضيفه أتالانتا 2-1.

وفي المقابل، تجمد رصيد فيورنتينا عند 17 نقطة في المركز السابع بتلقيه الهزيمة السادسة للموسم.

وبدأ يوفنتوس اللقاء الذي كانت هناك مطالبة من أصحاب الأرض بتأجيله بسبب الفيضانات التي ضربت توسكانا، بأفضل طريقة بتقدمه في الدقيقة العاشرة بهدف لابن العشرين عاماً فابيو ميريتي الذي افتتح رصيده التهديفي مع الفريق الأول، بعدما وصلته الكرة من عرضية للصربي فيليب كوستيتش.

وضغط فيورنتينا بعد ذلك واستحوذ على الكرة بشكل كبير وهدد مرمى البولندي فويتشيخ شتشيزني في أكثر من مناسبة من دون أن ينجح في الوصول إلى شباكه، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف الذي استهلوا الشوط الثاني بشكل أفضل من نهاية الأول، لكن من دون نجاعة أمام المرمى قبل أن تنتقل الأفضلية مجدداً لأصحاب الأرض لكن من دون فعالية.

وتجنب روما سقوطاً تاريخياً أمام ليتشي وحول تأخره حتى الوقت بدل الضائع الى فوز 2-1 الأحد في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، ودخل فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو باحثاً عن تعويض خسارته في المرحلة الماضية أمام إنتر (0-1) الذي أوقف مسلسل انتصاراته المتتالية عند خمس مباريات على الصعيدين المحلي والقاري.

لكن ليتشي بدا في طريقه لتحقيق المفاجأة في الملعب الأولمبي وتحقيق فوزه الأول في أرض «جالوروسي» منذ تغلبه عليه 3-2 في 20 أبريل 1986، وذلك بعد تقدمه بهدف السويدي بونتوس ألمكفيست في الدقيقة 71 من اللقاء الذي بدأه روما بإهدار ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة عبر البلجيكي روميلو لوكاكو الذي اصطدم بتألق الحارس فلاديميرو فالكوني.

إلا أن البديل الإيراني سردار أزمون أعاد الأمل لنادي العاصمة الذي استعاد خدمات الأرجنتيني باولو ديبالا بعد شهر من الغياب بسبب الإصابة، بإدراكه التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بكرة رأسية، قبل أن يعوض لوكاكو ركلة الجزاء الضائعة بخطفه هدف الفوز في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وقال مورينيو لشبكة «دازون» للبث التدفقي: «كانت مباراة مجنونة. كان بالإمكان أن تذهب بأي اتجاه. لكنها ذهبت لصالحنا»، وكان البرتغالي سعيداً بعودة ديبالا الذي مرر كرة الهدف التاسع للوكاكو بقميص روما في جميع المسابقات والسادس في تسع مباريات في الدوري مع نادي العاصمة، قائلاً: «من الواضح أن باولو هام بالنسبة لنا. لقد تحدثت إليه ورغم اعتقادي أن من الأفضل له البقاء هنا وعدم السفر (لمواجهة سلافيا براجا في يوروبا ليج) من أجل التحضر للأسبوع المقبل، قال لي إنه يريد القدوم معنا».

وبإهداره فوزه الأول منذ 22 سبتمبر حين تغلب على جنوى 1-0 في المرحلة الخامسة، تجمد رصيد ليتشي عند 13 نقطة في المركز الحادي عشر عوضاً عن التقدم على روما الذي بات ثامناً بنقاطه الـ17.

وواصل كالياري صحوته بفوزه على ضيفه جنوى 2-1، ليترك بذلك منطقة الهبوط إلى الدرجة الثانية.