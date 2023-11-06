«أرينا» بطل «الحبتور للبادل»

دبي (الاتحاد)

أحرز فريق «بادل أرينا» لقب النسخة الأولى من بطولة الحبتور للبادل للفئة المفتوحة، بعد فوزه على فريق «WPA» بنتيجة 2-1، بعد ختام ماراثوني في نهائي امتد 5 ساعات بالصالة المغطاة بمركز الحبتور الرياضي، كما فاز فريق «كنج دم» على فريق «بادل ايه أي» بنتيجة 2-1 في المستوى «سي».

وشهد النهائي مشاركة المحترف الإسباني بورخا لوبيز مع فريق بادل أرينا، فيما شارك البحريني علي الديواني مع فريق «WPA» طبقاً للائحة البطولة التي سمحت باستقدام لاعب محترف لكل فريق من بين اللاعبين الثمانية.

وأعرب حبتور الحبتور المشرف العام للبطولة عن سعادته بما حققته البطولة من نجاحات فنية وتنظيمية وجماهيرية باهرة تدفعنا وبقوة إلى تنظيم العديد من البطولات في الموسم الواحد سواء المفتوحة من الفئة ايه او الفئة سي وللجنسين ولجميع المراحل السنية، مشيداً بالمستوى الفني للمباراة النهائية.

ووجه الشكر إلى محمد الحبتور نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة الحبتور على رعايته ودعمه للبطولة والمركز الرياضي على حد سواء، مثمناً جهود القائمين على البطولة.

وقال سالم الهولي نجم فريق «بادل أرينا»: «حققنا كأس أول بطولة ينظمها مركز الحبتور الرياضي بعد أن بذلنا جهداً مضاعفاً، وتجاوزنا فريقاً ومنافساً قوياً ومتميزاً».

وأكد البحريني علي الديواني نجم فريق «WPA»: «المستوى الفني كان رائعاً في مباريات البطولة، خاصة المباراة النهائية، وأنا أشارك في البطولات التي تنظمها أية جهة رياضية في الإمارات».