منظمو «فورمولا-1 البرازيلي» رهن التحقيق

ريو دي جانيرو (د ب أ)

بدأ الاتحاد الدولي لسباقات السيارات «فيا» تحقيقات مع منظمي سباق الجائزة الكبرى البرازيلي، الذي أقيم أمس الأحد، ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، وذلك بسبب قيام متفرجين بخرق تدابير السلامة.

وذكر «فيا» أن عدداً من المشجعين دخلوا إلى مسار المضمار عند المنعطف الأول في الوقت الذي كان فيه عدد من السيارات لا يزال على المضمار، ولم ينته السباق بعد.

واعترف مسؤولو المضمار بوجود قصور في بروتوكول وتدابير السلامة، وهو ما أعلنه مراقبو السباق بعد جلسة استماع.

وأتيحت مهلة أمام المسؤولين عن المضمار، الذي يواصل استضافة السباق حتى موسم 2030 إثر تجديد التعاقد قبل السباق الأخير، تستمر حتى 30 يناير لتقديم خطة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبل.

وطلب مراقبو السباق أيضاً من اتحاد «فيا» إلقاء نظرة أخرى على ما حدث والتحقق مما إذا كانت التدابير كافية، كذلك أحال مراقبو السباق القضية إلى المجلس العالمي لرياضة المحركات.