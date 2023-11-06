الإيطالي آرون يحتفظ بصدارة «الهايك آند فلاي»



دبي (الاتحاد)

رفع اتحاد الرياضات الجوية أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، لرعايته الكريمة «الجولتين الثانية والثالثة» من بطولة «هايك آند فلاي» في نسختها الثانية، وإلى الشيخ عمر بن صقر القاسمي لدعمه للجنة المنظمة، وحرصه على المتابعة الميدانية لكافة الترتيبات الخاصة بالجولتين.

وأحرز الإيطالي آرون دورجاتي لقب الجولة الثانية للفئة الأولى التي أقيمت في رأس الخيمة، ليحتفظ بالصدارة بعدما فاز بالجولة الأولى في دبي، وجاء السويسري نيكولا هيرنجر في المركز الثاني، وحل ثالثاً الفرنسي ريم بوزديل.

وعلى صعيد مسابقة الهواة، تصدر الإيراني محسن مانسوفي المركز الأول وجاء الجنوب أفريقي بن هود سون في المركز الثاني وحل الفرنسي تشالنج في الجولة الثالثة، وكانت جولة جبل ينس برأس الخيمة قد شهدت تنافساً قوياً خاصة في فئة الهواة الذين تفوقوا على أنفسهم.

وقال يوسف حسن الحمادي مدير اللجنة المنظمة العليا نائب رئيس الاتحاد:«جولتا ينس وجيس يعززان فرص نجاح البطولة، وأشاد بجهود هيئة رأس الخيمة للتنمية السياحية».

وأشاد الشيخ عمر بن صقر القاسمي بالمستوى الفني للجولة والمستوى المتميز والقدرات الفائقة للطيارين المشاركين من الفئتين، مؤكداً أن رأس الخيمة تسعى لتنمية السياحة والمغامرات، معرباً عن فخره واعتزازه باستضافة إمارة رأس الخيمة لجولتين بجبل ينس وجبل جيس بهذه البطولة التي تحظى بمشاركة طيارين من 18 دولة.

ووجه الشيخ عمر القاسمي الشكر إلى اتحاد الرياضات الجوية على جهوده بتنظيم مثل هذه البطولات التي تعزز من السياحة الرياضية بالدولة، مشيراً إلى أن الجميع في دولة الإمارات يعملون بروح الفريق الواحد ويكمل بعضهم البعض.