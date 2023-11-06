تألق لافت للمهرة «الأريام حربة» في مهرجان الشارقة للجواد العربي



محمد حسن (الشارقة)

حفلت فعاليات ختام مهرجان الشارقة للجواد العربي – الإنتاج المحلي في نسخته الـ 20، الذي نظمه نادي الشارقة للفروسية والسباق، بمنافسات قوية وشيقة، وشهدت البطولات النهائية ثنائية ذهبية لمربط دبي، بينما ذهبت بقية الألقاب الذهبية لإسطبلات الأريام، وعجمان، والهواجر، وأحمد المرزوقي.

وشهد فعاليات ختام المهرجان، الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس الدائرة المالية المركزية بالشارقة، والشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس مجلس ‎إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق، وعيسى هلال الخزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية والسباق، ومحمد الحربي المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية، وزياد كلداري رئيس اللجنة المنظمة لبطولة دبي للجواد العربي، ومحمد التوحيدي المشرف العام مدير مربط دبي للخيول العربية.

افتتحت منافسات الختام ببطولة فئة المهرات عمر سنة، وشهدت منافسات قوية برزت خلالها «الأريام حربة» للشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، التي أحرزت اللقب الذهبي، كما حققت أيضاً أعلى معدل من النقاط خلال البطولة بلغ 93.20 نقطة.

وحلت في المركز الثاني ونالت الفضية لهذه الفئة «شامخة الهواجر» للدكتور غانم الهاجري، فيما حصلت على البرونز «أصيلة البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي.

ومنحت «دي رسيل» الذهبية الأولى لمربط دبي، عندما توجت بلقب بطولة المهرات، ونالت اللقب الفضي «ع ج ليما» لمربط امارا، فيما حصلت على اللقب البرونزي «منار الزبير» للشيخ عبد الله خالد آل ثاني.

وأكملت «دي جورية» الثنائية الذهبية لمربط دبي، عندما توجت بلقب الأفراس، تلتها في المركز الثاني ونالت الفضية، «اجوان الزبير» للشيخ عبد الله بن محمد آل ثاني، فيما ذهب البرونز إلى «ع ج براكة» مربط عجمان، وظفر «شامس الهواجر» للدكتور غانم الهاجري، باللقب الذهبي للأمهار عمر سنة، وجاء في المركز الثاني ونال الفضية «ع ج ربدان» لمربط عجمان، فيما حصل على البرونز «الأريام عجيب» لاسطبلات الأريام.

وفاز «ع ج رازي» لمربط عجمان، بذهبية الأمهار عمر 2و3 سنوات، فيما نال المركز الثاني واللقب الفضي «الأريام برجس» لاسطبلات الأريام، وحل في المركز الثالث وحصل على البرونز «شعلان الزبير» للشيخ عبد الله بن محمد آل ثاني.

وتوشح «دي صفصوف» لأحمد محمد عبد الرحمن المرزوقي، باللقب الذهبي للفحول، وحصل على اللقب الفضي، «ج زلزال» لمربط الريماس، بينما نال اللقب البرونزي «إي اس زين» للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي.