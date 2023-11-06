اختتام بطولة يوم العلم للشطرنج في «الثقة للمعاقين»



الشارقة (الاتحاد)

اختتمت أمس بطولة يوم العلم للشطرنج الخاطف التي نظمها نادي الثقة للمعاقين بالتعاون مع نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بإشراف مجلس الشارقة الرياضي، وسط مشاركة 100 لاعب ولاعبة، وفاز بالمركز الأول ساجاد دار من نادي الثقة للمعاقين وفي المركز الثاني جاء اللاعب عبدالله راشد العوضي من نادي مليحة، بينما جاء في المركز الثالث اللاعب سالم سلطان الكتبي من نادي الذيد.

وأكد أحمد سالم حمد السويدي المدير التنفيذي لنادي الثقة للمعاقين أن نجاح البطولة كان ثمرة التعاون بين نادي الثقة للمعاقين ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج، والتي نتمنى من خلالها استمرار التعاون بين أندية الدولة بكافة اختصاصاتها وطموحاتها لرعاية شبابنا، وحثهم على التنافس الشريف في كافة المجالات وخلق جيل جديد قادر على مواجهة تحديات المستقبل.