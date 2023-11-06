«بايك أبوظبي جران فوندو» ينطلق 18 نوفمبر

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن تنظيم النسخة الثانية من سباق «بايك أبوظبي جران فوندو» يوم 18 نوفمبر الجاري، على مسار بطول 154 كم، يبدأ من الباهية بأبوظبي وينتهي في مسار العين للدراجات الهوائية.

ويبلغ مجموع جوائز السباق مليوني درهم، حيث يعد أحد أبرز الفعاليات الرياضية بالإمارات، ويعزز جهود أبوظبي في تنظيم فعاليات عالمية المستوى لرياضة الدراجات، كما يسلط الضوء على أهمية هذه الرياضة ودورها في تحسين صحة المجتمع.

ولا تقتصر المشاركة في السباق على الدراجين المحترفين والمتمرسين، حيث تتاح الفرصة لمن يمكنه إكمال السباق الذي يبلغ طوله 154 كم بمتوسط سرعة لا يقل عن 28 كم/ ساعة.

ويعد مسار النسخة الثانية من سباق بايك أبوظبي جران فوندو الذي يبلغ طوله 154 كم فريداً من نوعه، حيث ينطلق السباق من الباهية، ويتجه الدراجون إلى الطريق E16 المؤدي إلى سويحان، وعند الوصول إلى سويحان، يتجه الدراجون يساراً إلى طريق E20 عبر الكثبان الرملية وصولاً إلى ناهل، ثم يميناً عند شارع E95 وصولاً إلى منطقة البدع، ويتوجه المشاركون بعد ذلك إلى مدينة العين قبل الوصول إلى خط النهاية عند مسار العين للدراجات الهوائية.

وأعلن مجلس أبوظبي الرياضي في وقت سابق عن خصومات للتسجيل في السباق بقيمة 25% للأندية والفرق المجتمعية المكونة من 25 دراجاً أو أكثر، كما أعلن عن خصم بقيمة 10% للفرق المكونة من 14 دراجاً أو أكثر، دعماً للأندية والفرق المجتمعية من كافة أنحاء المنطقة.

كما يوفر المجلس خدمة النقل بالحافلات من خط النهاية إلى البداية للتسهيل على الدراجين المشاركين أثناء عودتهم إلى نقطة الإنطلاق في الباهية.

وكان مجلس أبوظبي الرياضي قد وفّر حصص تدريبية مجانية على مدار الأسابيع الـ 10 الماضية لجميع المشاركين في سباق «أبوظبي جران فوندو»، أشرف عليها مدربون من فريق الإمارات، بهدف إعداد المشاركين من جميع المستويات لخوض تحدي سباق «بايك أبوظبي جران فوندو».

وقال كيفن بوتون، مدرب فريق الإمارات: «نسعى في فريق الإمارات دائماً إلى تمكين دراجينا من تقديم أفضل أداء، ووضع خطط تدريب تمكنهم من المنافسة على أعلى مستوى لتحقيق الفوز. وقد تم تطبيق النهج نفسه على خطة تدريب الدراجين استعداداً لخوض منافسات سباق بايك أبوظبي جران فوندو».

ووجه مجلس أبوظبي الرياضي عبر وسائل التواصل الاجتماعي العديد من النصائح والإرشادات المهمة، التي يجب على المشاركين اتباعها، تتعلق بنوع الدراجة المستخدمة في السباق، ومستلزمات السلامة، ونصائح تتعلق بالتغذية وتعويض السوائل المفقودة أثناء السباق.