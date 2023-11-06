نصري ينصح مبابي بالبقاء «ملكاً في قريته»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

وجه النجم الفرنسي «المخضرم» سمير نصري لاعب أوليمبيك مارسيليا وأرسنال السابق، نصيحة لمواطنه كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، بالبقاء مع ناديه وعدم الرحيل إلى ريال مدريد الإسباني.

وأكد نصري الذي يعمل حالياً مذيعاً لحساب «قناة بلوس» الفرنسية أن مبابي إذا رحل سيسبب مشكلة للنادي، ولكنه في ظل وجود ميزانية جيدة يمكن ضم لاعبين آخرين، ولكنهم لن يكونوا بأي حال مثل مبابي، وأنه ينبغي أن يكون ذلك واضحاً، وقال: «مبابي يمثل اليوم أهمية كبيرة بالنسبة للمنتخب وناديه، ومنذ عامين قلت إنه أفضل لاعب في العالم، وما زلت أعتقد أنه كذلك، وهو من مواليد ضواحي العاصمة الفرنسية، ولو كنت مكانه، سأبقى في سان جيرمان، بدلاً من الذهاب إلى مدريد من أجل الحصول على مع «الميرينجي» على دوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة عشر، واعتقادي الشخصي أنه من الأفضل لمبابى أن يبقى «ملكاً في قريته».

ويشغل مستقبل مبابي الصحافة الإسبانية والفرنسية منذ أشهر طويلة، ويبدو أن ريال مدريد هو وجهته المقبلة، مثل أي لاعب يعشق «البيت الأبيض» من نعومة أظافره، ولهذا ربما يريد «فتى بوندي المدلل» تجسيد حلمه وتحويله إلى حقيقة بارتداء قميص الريال قبل أن تنتهي مسيرته الكروية لاعباً محترفاً.

غير أن هذا الأمر بدا من الصعب تحقيقه منذ سنوات، إذ كانت التكهنات تشير دائماً إلى انتقاله إلى «سانتياجو برنابيو»، بل إن الخطاب الذي أرسله لسان جيرمان في بداية الموسم، والذي يؤكد فيه إنه لن يجدد عقده الذي ينتهي في صيف 2024، يعتبر دليلاً إضافياً على رغبته في الرحيل.

وذكرت شبكة «مونت كارلو سبورت» أن التوقعات التي أشارت إلى أن الريال سيقدم في اللحظات الأخيرة عرضاً لسان جيرمان من أجل ضم مبابي، لا أساس لها من الصحة وكاذبة، بدليل أن «البلانكوس» أوضح ذلك صراحة في بيان رسمي نشره مؤخراً، وأكد فيه أنه لم تحدث أية اتصالات أو مفاوضات بينه وبين اللاعب خلال الفترة الماضية، وإنما ينتظر «الملكي» حتى «الميركاتو الشتوي» القادم قبل أن يدخل في مفاوضات مع كابتن منتخب «الديوك»، وفقاً للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».