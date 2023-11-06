«أوروبا بالعربي».. «توهان الريال» و«حُمى الذئاب»!

عمرو عبيد (القاهرة)

تلقى ريال مدريد «ضربة مُحبطة» بتعادله السلبي أمام رايو فاليكانو في الجولة 12 من «الليجا»، ليبقى «الملكي» وصيفاً في جدول الترتيب بفارق نقطتين عن «المُتصدر» جيرونا، وهو ما دفع صحيفة «آس» المدريدية لكتابة عنوان «صادم» فوق غلافها بقولها «الريال.. فقد عقله».

وأشارت إلى حالة «التوهان» التي ضربت عناصر «الميرنجي»، لاسيما بيلينجهام الذي توقف عن التسجيل هذه المرة، وكتبت أن أنشيلوتي ورجاله سلّموا الصدارة «طواعية» إلى جيرونا، وثمّنت دور الحارس المقدوني، دمتريفسكي، الذي ارتدى «ثوب البطولة» وأبطل مفعول هجمات ريال مدريد ليُهدي فاليكانو التعادل!

أما «ماركا» فعبّرت عن رأيها وواقع حال فريق الريال بوضوح، عندما عنونت غلافها قائلة «من دون بيلينجهام، لا يوجد حفل!»، ووجهت «ماركا» انتقادات كبيرة للجميع، بعدما أشارت بداية إلى تأثر النجم والهداف الإنجليزي بإصابته المُبكرة، وهو ما ترك آثاره على الفريق بأكمله، لاسيما أن بيلينجهام لعب دور «المُنقذ» في كثير من المباريات منذ بداية الموسم، كان آخرها أمام برشلونة في «الكلاسيكو»، ثم هاجمت الصحيفة «الثنائي» فينيسيوس ورودريجو، قائلة إنه يجب عليهما «الاستيقاظ»!

كما قالت إن أنشيلوتي لا يقوم بعمل جيد لأنه إذا لم يُسجّل بيلينجهام، فلا شيء يعمل بطريقة صحيحة، ثم سألت سؤالاً استنكارياً: «لماذا تعاقد ريال مدريد مع براهيم دياز؟»، حيث تناولت غيابه عن المباريات وعدم ظهوره حتى في الإحماء خلال التعادل الأخير، وكأنه يشعر بالندم على تحقيق حلمه باللعب مع «الريال» وارتكابه خطأ الرحيل عن صفوف مانشستر سيتي، في الوقت الذي يعتقد خلاله أنشيلوتي أن فينيسيوس ورودريجو لا يُمكن المساس بهما، حتى لو تراجع مستواهما إلى الدرجة الحالية!

وفي إيطاليا، قالت «لاجازيتا» إن يوفنتوس يُبدي رد فعل رائعاً إزاء التحدي الحالي مع إنتر ميلان في صراع قمة «الكالشيو»، بعدما نجح في تقليص الفارق من جديد إلى نقطتين بفوزه على فيورنتينا في عقر دار الأخير، الذي وصفته «توتوسبورت» بأنه صار «حديقة السيدة العجوز»، بينما كتبت «كورييري ديللو سبورت» إن «اليوفي» المُتحمس يزيد سباق القمة «حرارة»، بينما تحدثت «إل رومانيستا» عن «حُمى الـ90» التي ضربت مباراة روما وليتشي، ليُحوّل «الذئاب» التأخر بهدف إلى انتصار بهدفين في الدقيقتين +1 و+4 بعد التسعين، وكتبت «لاجازيتا» أن روما لا يموت أبداً بفضل هدفي أزمون ولوكاكو «القاتلين».



ورغم تعادل ليفربول «الصاعق» أمام لوتون تاون بعدما تقدّم عليه الأخير بهدف أولاً، وهو ما يعني تعثّر جديد لـ«الريدز» خلال المنافسة القوية فوق قمة «البريميرليج»، إلا أن «رسالة لويس دياز» التي حملها قميصه بعد تسجيله هدف التعادل المتأخر خطفت كل الأضواء، حيث طالب دياز مختطفي والده بتحريره، وهو ما تصدّر أغلب أغلفة الصحف الإنجليزية، باستثناء «تيلجراف» التي أبدت اهتماماً أكبر بالهجوم «الكاسح» الذي يشنه أرسنال على حكام الدوري الإنجليزي بعد الأخطاء «غير المقبولة» حسب تعبير النادي ومدربه، إلا أن «ديلي ميل» وجهّت رسالة مختلفة إلى «الجانرز» بقولها: «أرسنال.. توقّف عن الأنين»!