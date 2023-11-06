3500 مشارك في سباق الجري بـ «العمالية»

دبي (الاتحاد)

شارك أكثر من 3500 عامل من مختلف الشركات والمؤسسات في سباق الجري، الذي أقيم ضمن فعاليات النسخة الخامسة من «الدورة الرياضية العمالية» الأكبر من نوعها، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي وشرطة دبي، وتقام تحت شعار «إسعادهم هدفنا» على مختلف الملاعب في دبي، وتستمر حتى 13 مارس 2024، وتتضمن 11 ألعاب رياضية هي كرة السلة، كرة القدم، سباق الجري، مصارعة الذراعين، الريشة الطائرة، الكرة الطائرة، سباحة، شد الحبل، اليوغا، الكريكت، ورياضة الكبادي.

وأقيمت منافسات السباق في السكن العمالي بمنطقة المحيصنة الرابعة، وتنافس المشاركون على مسافتين 5 كيلومترات و3 كيلومترات، وفاز بالمركز الأول في سباق 5 كيلومترات العداء سادا دفلة من شركة إينوك للبتروليات، تلاه أثيوفيلود أبيخا من شركة إينوك في المركز الثاني، وحل إلياس ميلوباث من الأحواض الجافة العالمية دبي في المركز الثالث، وفي سباق 3 كيلومترات فاز عبد الماجد عثمان من شركة إينوك بالمركز الأول، تلاه إيمانويل أكويتي سيكوكو من شركة بتروناش في المركز الثاني، وحل سواتي كومار سورو من شركة بتروناش في المركز الثالث.

وقام عبد الله لشكري أمين عام اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي، وممثل عن مجلس دبي الرياضي وشرطة دبي بتوزيع الكؤوس والميداليات على الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بالإضافة إلى الفائزين بالجوائز الفردية في البطولة، كما تم توزيع جوائز وهدايا للفائزين في المسابقات التي أقيمت على هامش البطولة للجمهور الذي تابع السباق.

وتتواصل فعاليات الدورة الرياضية العمالية الخامسة على مدار الأسابيع المقبلة، حيث تقام منافسات بطولة الكريكت على ملاعب شركة دبي القابضة في منقطة جبل علي خلال شهر نوفمبر المقبل، وتقام منافسات الدورة في 10 مواقع مختلفة هي جبل علي، القوز، الجداف، موانئ دبي العالمية، شركة دتكو، شركة دلسكو، مجمع إينوك السكني، القصيص، المحيصنة الرابعة، ومجمع الغرير السكني.

ويهدف مجلس دبي الرياضي من تنظيم الدورة الرياضية العمالية إلى إتاحة الفرصة للعاملين بالشركات لرفع مستوى لياقتهم البدنية وإرساء شراكة فاعلة بين المؤسسات الحكومية والخاصة، من خلال توفير فرص التواصل بينهم إلى جانب تحسين ظروف العمل من أجل رفع الإنتاجية وشغل أوقات فراغهم بممارسة الرياضة والنشاط البدني، ومشاركتهم في أجواء مليئة بالمنافسة والترفيه بما يحقق رؤية المجلس في بناء مجتمع رياضي متميز وسعيد.

وكان مجلس دبي الرياضي قد أطلق المبادرات الرياضية التي تستهدف العمال منذ عام 2010 تحت مسمى المهرجان الرياضي العمالي الأول، وشارك فيه الآلاف من العمال من مختلف الجنسيات والأعمار.