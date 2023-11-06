ديوكوفيتش يعزز موقعه في صدارة التصنيف العالمي للتنس



برلين (د ب أ)

عزز النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش موقعه في صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، وأضاف 400 نقطة إلى رصيده في الصدارة ليوسع الفارق الذي يفصله عن أقرب منافسيه، الإسباني كارلوس ألكاراز صاحب المركز الثاني.

وجاء ذلك عقب تتويج ديوكوفيتش أمس الأحد بلقب بطولة باريس للأساتذة على حساب البلغاري جريجور ديميتروف الذي قفز ثلاثة مراكز في التصنيف ليحتل المركز الرابع عشر. وشهدت نسخة التصنيف الصادرة اليوم صعود كل من كاسبر رود وألكسندر زفيريف وتايلور فريتز مركزاً واحداً ليحتلوا المراكز السابع والثامن والتاسع، على الترتيب، بينما تراجع هولجر رون ثلاثة مراكز ليحتل المركز العاشر.

وجاء ترتيب اللاعبين في المراكز العشرة الأولى بنسخة التصنيف كما يلي: الصربي نوفاك ديوكوفيتش في المركز الأول برصيد 11445 نقطة الإسباني كارلوس ألكاراز في المركز الثاني برصيد 8455 نقطة الروسي دانييل ميدفيديف في المركز الثالث برصيد 7200 نقطة الإيطالي جانيك سينر في المركز الرابع برصيد 5490 نقطة الروسي أندريه روبليف في المركز الخامس برصيد 5205 نقاط اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس في المركز السادس برصيد 4435 نقطة النرويجي كاسبر رود في المركز السابع برصيد 3625 نقطة الألماني ألكسندر زفيريف في المركز الثامن برصيد 3585 نقطة الأمريكي تايلور فريتز في المركز التاسع برصيد 3500 نقطة الدنماركي هولجر رون في المركز العاشر برصيد 3460 نقطة.