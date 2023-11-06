طلال الهاشمي: استراتيجية «أصحاب الهمم» هدفها المحافظة على المكتسبات



أبوظبي (وام)



أكد طلال الهاشمي، رئيس لجنة المنتخبات باللجنة البارالمبية الوطنية، المدير الوطني لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، أن الاستراتيجية التي ستتبعها اللجنة البارالمبية في الفترة المقبلة تركز على تطوير اللاعبين، وزيادة أعداد المشاركين لإعداد أجيال قادمة قادرة على الحفاظ على المكتسبات التي حققها أبطال الرياضات البارالمبية على مدار السنوات الماضية وحتى الآن.

وواصل أبطال الرياضات البارالمبية تفوقهم في المحافل الدولية على مدار السنوات الماضية، وكان أحدث حصادهم في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية، بمدينة هانجتشو الصينية، 11 ميدالية ملونة، رفعوا بها محصلتهم في الدورات البارالمبية الآسيوية إلى 58 ميدالية في 4 دورات، بواقع 14 ذهبية و28 فضية و16 برونزية.

وقال الهاشمي: «بفضل توجيهات القيادة الرشيدة لدعم رياضة أصحاب الهمم، ووجود مؤسسات حكومية ترعى هذه الرياضات مثل، وزارة تنمية المجتمع، المظلة الرئيسية للتشريعات الخاصة بدعم أصحاب الهمم، وكذلك مؤسّسة زايد العليا لأصحاب الهمم في إمارة أبوظبي، ودائرة تنمية المجتمع في دبي، وبقية الجهات الحكومية في الإمارات الأخرى، سواء للأولمبياد الخاص أو لمتلازمة داون، وغيرها من المؤسسات والجمعيات، هناك توجه كبير بضرورة التحضير لنقلة كبيرة في رياضة أصحاب الهمم في الفترة المقبلة، ما يحملنا جميعاً مسؤولية كبيرة نحو تحقيق ذلك».

وأشار إلى أن دولة الإمارات أثبتت نجاحاً كبيراً على مستوى تنظيم بطولات رياضات أصحاب الهمم، وكان أبرزها الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية «أبوظبي 2019»، وأن الاتجاه حالياً إلى الاهتمام أكثر بالعنصر البشري، والتطلع للحفاظ على المكتسبات التي حققها أبطال رياضات أصحاب الهمم على المستويات القارية والعالمية كافة.

وقال: «بصفتي رئيساً للجنة المنتخبات في اللجنة البارالمبية الوطنية، أستطيع أن أقول إن تخطيطنا بالتعاون مع الأمانة العامة، سيكون منصباً على تطوير اللاعبين، وزيادة أعداد المشاركين في مختلف رياضات أصحاب الهمم».

وأضاف: «نعمل بجدٍّ حالياً على مجموعة المسابقات الخاصة بالمراحل السنية، سعياً لتكوين أجيال جديدة قادرة على حمل الشعلة بعد جيل الأبطال، مثل محمد خميس وعبد الله العرياني ومحمد القايد ونورة الكتبي.. تركيزنا أن يكون هناك روافد عدة لهذا الجيل، وأن تكون لديهم من خبرات تؤهلهم للمنافسة على المستوى العالمي، وتحقيق المزيد من الإنجازات على مدار السنوات المقبلة». وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد دخول أسماء جديدة إلى عالم رياضات أصحاب الهمم، مع عدم التراجع عن طموح الإنجازات في مختلف المحافل خلال هذه الفترة، ومنها دورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024».