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الرياضة

الوصل يتصدر مبادرة «دوري الجماهير»

الوصل يتصدر مبادرة «دوري الجماهير»
6 نوفمبر 2023 18:00

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت رابطة المحترفين الفائزين بمبادرة «دوري الجماهير»، في الجولة السابعة، لدوري أدنوك للمحترفين، موسم 2023 - 2024، تحفيزاً للمشجعين على دعم ومساندة أنديتهم على مدار الجولات، وفاز بالمركز الأول في فئة النادي المضيف نادي الوصل، بجائزة قيمتها 60 ألف درهم، فيما فاز بالمركز الثاني في نفس الفئة نادي الجزيرة، بجائزة قيمتها 40 ألف درهم.

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وعلى صعيد فئة «النادي الضيف»، حصد نادي العين المركز الأول، بجائزة قيمتها 40 ألف درهم، فيما حصل نادي شباب الأهلي على المركز الثاني في نفس الفئة بجائزة قيمتها 30 ألف درهم. 

فريق الوصل
فريق العين
رابطة دوري المحترفين
دوري أدنوك للمحترفين
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