عاشور: تأسيس «خليجي اليد» ينهي معاناة تنظيم البطولات

رضا سليم (دبي)

أكد نبيل عاشور، رئيس اتحاد اليد، أن تأسيس الاتحاد الخليجي للعبة وخروجه للنور سيكون له مكاسب كبيرة، في مقدمتها عمل مرجعية للبطولات، بدلاً من الاعتماد على اتحاد معين أو الأندية وهو مخالف للوائح الدولية والقارية، مع أنه ينهي المعاناة في تنظيم البطولات، خاصة أن الفترة الماضية كان هناك ارتباك في الأجندة وعدم وجود جهة يمكن الرجوع إليها، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد دراسة اللوائح والنظام الأساسي وأيضاً عمل لوائح للبطولات الخليجية، قبل الإعلان الرسمي.

كان رؤساء الاتحادات الخليجية لكرة اليد قد اجتمعوا في البحرين لمناقشة تأسيس الاتحاد الخليجي الجديد، الجمعة الماضي، لوضع النقاط على الحروف.

وأوضح عاشور أن هناك وفداً ممثلاً للاتحاد الخليجي سيجتمع مع الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي للعبة، على هامش كأس العالم للأندية لكرة اليد «سوبر جلوب» بمدينة الدمام، وسيضم الوفد علي عيسى رئيس الاتحاد البحريني، وأحمد الشعبي رئيس الاتحاد القطري، وفاضل النمر رئيس الاتحاد السعودي، لوضع الترتيبات الخاصة بتأسيس الاتحاد الخليجي، والحصول على شرعية من خلال تطبيق القوانين الدولية واللجوء للاتحاد الدولي في أية مشكلة قد تحدث مستقبلاً.

ونوه عاشور إلى أن اجتماع البحرين وضع الأهداف العامة لتأسيس الاتحاد الخليجي لكرة اليد، وناقش اللوائح الخاصة به والتي تنضوي تحت مظلتها روزنامة المسابقات الخليجية على مستوى الرجال والفئات السنية، وما يخص اللوائح الفنية والإدارية والتحكيمية، حيث تناول الرؤساء مناقشة النقاط المدرجة على جدول الأعمال والمتمثلة في مناقشة واعتماد النظام الأساسي للاتحاد الخليجي، وإعداد لائحة البطولات الخليجية على مستوى الأندية والمنتخبات، ومناقشة تشكيل اللجان وروزنامة البطولات الخليجية للعام 2024.

وأضاف: سيتم تشكيل اللجنة الفنية، وهي اللجنة المشرفة على تنظيم البطولات الخليجية، حيث ستقوم الاتحادات الأعضاء بتسمية مرشحيها في اللجنة، وستقوم فور تشكيلها من قبل مجلس إدارة الاتحاد الخليجي بالعمل على صياغة اللوائح الفنية للبطولات وإعداد التصور الفني إلى الروزنامة السنوية.