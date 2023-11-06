تتويج الفائزين في «ترايثلون خورفكان» بمشاركة 270 رياضياً

الشارقة (الاتحاد)

نظم مجلس الشارقة الرياضي يوم السبت الماضي ترايثلون أوشيانيك خورفكان، بمشاركة 270 من الجنسين، ضمن سلسلة الفعاليات الرياضية المجتمعية وتحفيز فئات المجتمع من مختلف الأعمار على ممارسة الرياضة باعتبارها أسلوب حياة، والذي يضم منافسات السباحة وركوب الدراجات والجري، ويعتبر إحدى جولات النسخة الثانية من دوري الإمارات للترايثلون.

حضر الفعالية وتتويج الفائزين عبدالملك محمد جاني نائب رئيس المجلس نائب رئيس اتحاد الترايثلون، وسالم النقبي رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان، والدكتور ياسر عمر الدوخي مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية.

وجاءت نتائج الفعالية كما يلي: في مسابقة سوبر سبرينت للسباحة 350 متراً والدراجات 10 كلم والجري 2.5 كلم لفئات المواطنين رجال، حصل معيوف معيوف على المركز الأول وتلاه عبد الله العلي ثانياً، ومحمد اليماحي ثالثاً، وفي فئة المواطنات فازت عفراء المجر بالميدالية الذهبية، وفي ذات الفئة المفتوحة رجال حصل ماكسيمليان هول على المركز الأول وديكستر بوتن على المركز الثاني وكمايون أدواني ثالثاً، وللسيدات ايليانا لابانا في المركز الأول وشول ويس الثانية وآنا لاورا الثالثة.

وأما مسابقة سبرينت للسباحة 750 متراً والدراجات 20 كلم والجري 5 كلم لفئة المواطنين رجال حصل سيف السماحي على المركز الأول وعبدالله حسن على المركز الثاني وحماد الكندي على المركز الثالث، وللمواطنات فازت كلثوم المازمي بالميدالية الذهبية، وفي الفئة المفتوحة رجال حصل جيمي إيدمين على المركز الأول والوليد خالد على المركز الثاني ولوك بيجنا على الثالث، وللسيدات حصلت كارلي روثمان على المركز الأول وآنيتا جرين على الثاني وآوليفيا كيد على الثالث.

وفي مسابقة سوبر سبرنيت للفرق فاز فريق شرطة أبوظبي بالمركز الأول وفريق بيستاشي على المركز الثاني.

في مسابقة أولمبيك للسباحة لمسابقة 1.5 كلم والدراجات 40 كلم والجري 10 كلم لفئة المواطنين رجال حصل سالم جمال على المركز الأول وبخيت القرص على المركز الثاني وعوض الهاملي على الثالث، وللمواطنات فازت أسماء الجناحي بالميدالية الذهبية، ولذات الفئة المفتوحة رجال فاز أوسكار ماركويز بالمركز الأول وجيرهارد برين بالثاني وبيتر ويس بالثالث، وللسيدات فازت إيناليز أوستوزن بالأول وجيما براون بالثاني ومليكا بيتلي بالثالث

في مسابقة جونيور للسباحة 150 متراً والدراجات 10 كلم والجري 1.5 كلم للبنين: حصل فيلكس آندرو على المركز الأول وبيندكت هوين على الثاني وحميد الحفيتي على المركز الثالث، وللبنات فازت مايا لازار بالمركز الأول وبوبي أوبرين بالثاني وأنابيل روسيوال بالمركز الثالث.