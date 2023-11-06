31 دارساً في دورتي الرخصة الآسيوية (C)

دبي (الاتحاد)

انطلقت محاور دورتي دبلوم الرخصة التدريبية (C) للمدربين، والتي تُنظم بالتعاون بين اتحادي كرة القدم الإماراتي والآسيوي، بمشاركة 31 دارساً، تم توزيعهم على مجموعتين، وفقاً لمعايير الاتحاد القاري للعبة.

يقدم الدروس النظرية والتدريبية للدورتين عدد من المحاضرين الوطنيين المعتمدين من الاتحاد القاري وهم: عبدالرحمن الحداد، والحاي جمعة، وحسين المرزوقي، وخالد داحس، وعصام عباس، ومحمد عبيد الحوسني محاضراً مساعداً.

وتأتي الدورتان ضمن برنامج الإدارة الفنية في اتحاد الكرة للموسم الرياضي 2023-2024، بهدف تأهيل الدارسين المشاركين وتطوير خبراتهم وفقاً لمناهج تدريب إماراتية معتمدة، والتي تمهد للأندية الحصول على التراخيص الابتدائية وفقاً لمعايير واشتراطات الاتحاد الآسيوي.