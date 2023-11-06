الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

31 دارساً في دورتي الرخصة الآسيوية (C)

31 دارساً في دورتي الرخصة الآسيوية (C)
6 نوفمبر 2023 18:30

دبي (الاتحاد)
انطلقت محاور دورتي دبلوم الرخصة التدريبية (C) للمدربين، والتي تُنظم بالتعاون بين اتحادي كرة القدم الإماراتي والآسيوي، بمشاركة 31 دارساً، تم توزيعهم على مجموعتين، وفقاً لمعايير الاتحاد القاري للعبة.
يقدم الدروس النظرية والتدريبية للدورتين عدد من المحاضرين الوطنيين المعتمدين من الاتحاد القاري وهم: عبدالرحمن الحداد، والحاي جمعة، وحسين المرزوقي، وخالد داحس، وعصام عباس، ومحمد عبيد الحوسني محاضراً مساعداً.
وتأتي الدورتان ضمن برنامج الإدارة الفنية في اتحاد الكرة للموسم الرياضي 2023-2024، بهدف تأهيل الدارسين المشاركين وتطوير خبراتهم وفقاً لمناهج تدريب إماراتية معتمدة، والتي تمهد للأندية الحصول على التراخيص الابتدائية وفقاً لمعايير واشتراطات الاتحاد الآسيوي.

أخبار ذات صلة
«أبيض الشباب» يواصل تدريباته في معسكر دبي
محمد بن راشد: الإمارات ترسّخ دورها شريكاً في تشكيل مستقبل القطاعات الحيوية المرتبطة بضمان غد أفضل للإنسان
اتحاد الكرة
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
دبي
آخر الأخبار
إصدارات متنوعة لـ«كُتّاب الإمارات» في «الشارقة للكتاب»
التعليم والمعرفة
إصدارات متنوعة لـ«كُتّاب الإمارات» في «الشارقة للكتاب»
اليوم 22:04
«التأمل أمام المرآة».. اكتشاف الذات في «الشارقة للكتاب»
التعليم والمعرفة
«التأمل أمام المرآة».. اكتشاف الذات في «الشارقة للكتاب»
اليوم 22:01
مريم الحمادي
التعليم والمعرفة
من يجذبنا أولاً: غلاف الكتاب أم مضمونه؟
اليوم 21:44
ذياب بن محمد بن زايد
علوم الدار
ذياب بن محمد بن زايد يشهد جلسة حكومية حول الإسكان ضمن اجتماعات حكومة الإمارات
اليوم 21:26
سوق أبوظبي للأوراق المالية
اقتصاد
اكتمال صفقة اندماج «إي دي سي كوربوريشن» و«المتحدة للطباعة والنشر»
اليوم 21:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©