جوارديولا يكشف آخر تطورات حالة هالاند قبل مواجهة يانج بويز



لندن (د ب أ)

كشف بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم آخر المستجدات الخاصة بحالة النجم النرويجي إيرلينج هالاند، وأكد أنه سيجري تقييم حالة هالاند اليوم، قبل المباراة المرتقبة بين مانشستر سيتي ويانج بويز السويسري الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.

ولم يلعب النرويجي هالاند سوى الشوط الأول فقط في المباراة التي انتهت بالفوز على بورنموث 6 / 1 في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي الممتاز. ولدى سؤاله عما إذا كان هالاند سيكون جاهزاً بما يكفي للمشاركة في مباراة الغد، قال جوارديولا إنه أجرى محادثات إيجابية مع المهاجم. ومع ذلك، تمسك المدرب بأنه لن يتم اتخاذ القرار إلا بعد الجلسة التدريبية الأخيرة في أكاديمية السيتي لكرة القدم اليوم.

وقال جوارديولا لوسائل الإعلام:«لا يمكنني اتخاذ القرار... نحن سنتدرب بعد ظهر هذا اليوم، لذلك لا أعرف». وأشار المدرب في التصريحات التي نشرها مانشستر سيتي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت:«تحدثت مع الطبيب ومع (هالاند)، وأخبرني بأنه يشعر بتحسن، لكنني لا أعرف بعد».

وأوضح جوارديولا أنه في حال غياب هالاند عن مواجهة بطل سويسرا، سيتولى اللاعب الأرجنتيني الدولي جوليان ألفاريز قيادة الهجوم. وقال: «غداً سأستمع إلى الطبيب، إذا قال إنه لا يعاني من الألم فسأفكر في السماح له باللعب».